„Řidič autobusu přijel na zastávku v Plzeňské ulici a šel zkontrolovat zadní část vozu, jelikož uslyšel ránu, zřejmě po úderu kamenem. Mladíků, kteří se tam stáli, se pouze dotázal, co to má znamenat. Ti jej ale místo odpovědi okamžitě velmi brutálně napadli pěstmi. Otřesený muž, aniž by se stačil jakkoliv bránit, ztratil orientaci a upadl,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Muž skončil v nemocnici. „Jeho zranění lékař kvalifikoval jako těžká,“ doplnila mluvčí.

Útočníci ještě před příjezdem policejních hlídek z místa utekli. Díky svědkům, kteří napadení viděli a přivolali zdravotníky, se ale dvojici podařilo záhy vypátrat.

„Oběma mladíkům, kterým je teprve 18 a 21 let a kteří se nezdráhali velmi brutálně napadnout 65letého muže, již kriminalisté sdělili obvinění ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví, v obou případech formou spolupachatelství,“ doplnila Suchánková.

Starší z mladíků skončil ve vazbě, mladší je stíhán na svobodě. V případě pravomocného odsouzení mohou oba strávit ve vězení tři až deset let.

