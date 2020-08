Šest let za mřížemi - a pak ještě sedm let bez volantu. Tak vidí senát Krajského soudu v Praze v čele se soudcem Jiřím Wažikem budoucnost 49letého Miroslava Š. Vyměřil mu trest za agresivní jízdu spojenou s útokem na posádku jiného auta. Jeho řidič se předloni v srpnu údajně měl provinit tím, že nyní souzenému muži cestou od Prahy na Příbram neuvolnil levý 'rychlý' jízdní pruh na dálnici D4, jejíž oba pruhy byly v hustém provozu zaplněné.

Verdikt, jehož součástí je i rozhodnutí o 300tisícovém odškodnění, není pravomocný; ve věci ještě bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Miroslav Š. se okamžitě odvolal. Trvá na tom, že se žádného útoku nedopustil, protože svůj vůz ani neřídil. To mu přišel potvrdit i kamarád, který uvedl, že osudného dne si auto Miroslava Š. půjčil. Ani on prý však za volantem neseděl. Svědek sdělil, že to byla osoba blízká, kterou nebude jmenovat, aby ji nevystavil trestnímu stíhání.