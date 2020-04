Záchranářku se opilý muž nerozpakoval bít ani kopnout

Se sprosťárnami ze strany pacientů se středočeští záchranáři setkávají prakticky denně – a nevybíravým slovníkem to leckdy nekončí. Zvlášť v dnešní době, kdy panují obavy z šíření koronaviru, se stává, že jedinci, jimiž cloumá agresivita, zařazují do svého arzenálu třeba plivání; to ale nebývalo ničím ojedinělým ani dřív.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS Středočeského kraje