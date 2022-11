Nyní se vlastní životní úroveň rozhodl povznést na jeho úkor prozatím neznámý zloděj. Kdo to byl, se snaží zjistit policisté z příbramského obvodního oddělení. „Najdeme svědky?“ obrací se Suchánková na veřejnost v souvislosti s událostí z pondělí 24. října.

Tehdy, bylo to odpoledne, řidič Peugeotu Rifter jedoucí po silnici II/118 spojující Příbram s Berounskem nakrátko zastavil u lesa mezi Trhovými Dušníky a Kardavcem (což je vesnice u Hluboše), aby se mohl chvíli procházet mezi stromy.

Zatímco byl řidič na procházce v lese, někdo mu z auta ukradl nářadí.Zdroj: Policie ČR

„Od vozu se vzdálil zhruba na třicet minut – a když vrátil, nalezl jej s rozbitým oknem.“ konstatovala Suchánková. S upřesněním, že z auta zmizely věci za více než 130 tisíc korun: pracovní nářadí, ale také zásilky s dalším pracovním náčiním. A s věcmi k vybavení domů či bytů, které chvíli předtím vyzvedl z několika nákupních center, upřesnila policejní mluvčí. Jaké předměty konkrétně se někdo nyní zřejmě snaží zpeněžit, nicméně nepřiblížila.

Policisté věří, že by jim mohli pomoci lidé, kteří v pondělí 24. října v době mezi 13.30 a 16.00 viděli samotnou krádež – i když o tom třeba zatím ani nevědí. „Někdo z projíždějících řidičů mohl zahlédnout vůz odstavený na kraji lesa, případně jej mohla zaznamenat palubní kamera některých z projíždějících aut,“ poznamenala Suchánková.

Právě od případných záznamů z palubních kamer, které by jim projíždějící řidiči mohli poskytnout, si policisté hodně slibují. Předpokládají, že na místě krádeže zastavilo jiné auto, jehož osádka překládala věci z peugeotu do svého vozidla. Každého, kdo by k tomu měl jakékoli informace nebo záznam z kamery, policisté žádají, aby se ozval na telefonní číslo 727 968 514, případně prostřednictvím linky 158.