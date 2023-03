/VIDEO/ Způsobení dopravní nehody a obvinění z trestného činu. Tak skončila běžná silniční kontrola pro 31letého muže za volantem osobního vozu VW Golf. Březničtí policisté chtěli zastavit řidiče, který v minulosti usedal za volant pod vlivem drog. Ten ovšem na výzvu nereagoval. Začala tak automobilová honička, která skončila až v Jihočeském kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Že řidič auta nemá úplně čisté svědomí, bylo policistům zřejmé hned poté, co ho chtěli mezi obcemi Dobrá Voda a Bor zastavit a zkontrolovat. "Jeho reakce byla totiž naprosto opačná – místo, aby zastavil, přidal plyn a začal před policisty ujíždět," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Hídka se za výtečníkem hned rozjela. Muž se snažil před policisty ujíždět vysokou rychlostí přes obce Řeteč, Boješice, Mirovice a Plíškovice. Pak pokračoval nebezpečnou jízdou přes Horosedly, přejel železniční přejezd a u rybníka Kačátka odbočil doleva podél Míšovického potoka. Jeho patnácti kilometrové pronásledování skončilo až na území Jihočeského kraje před srázem u řeky Skalice, kde před hlídkou březnických policistů prudce zabrzdil a zastavil.

"Policisté zastavili těsně za ním, aby mu znemožnili další újezd a chtěli ho zadržet. Řidič se ale nehodlal jen tak vzdát a snažil se s autem ještě vycouvat. Poškodil tak za ním stojící policejní vůz. Z této situace už ale nebylo úniku a pod pohrůžkou namířené střelné zbraně mu již nezbylo nic jiného, než vozidlo opustit," popsala Suchánková.

Zdroj: Youtube

Provedený orientační test ukázal, že muž řídil pod vlivem drog, když potvrdil přítomnost látky amfetamin/metamfetamin. V jeho voze pak policisté zajistili injekční stříkačky a sáčky s bílou krystalickou látkou, podle sdělení zadrženého muže s pervitinem. Po pozitivním testu na psychoaktivní látky muže policisté vyzvali k lékařské prohlídce spojené s odběrem biologického materiálu. To ale odmítl. "Tento přestupek, jakož i neuposlechnutí výzvy k zastavení, budou policisté s mužem řešit v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích," dodala policejní mluvčí.

Kromě přestupku se bude muž zpovídat i z trestného činu. Má totiž vysloveny hned dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel, a to za řízení pod vlivem drog. "Jeden, s platností do července 2023, který vydal Městský úřad Příbram, o druhém rozhodl písecký soud, a podle něho nesmí sednout za volant až do března 2024. Za to mu již policisté ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě rozhodnutí soudu o vině hrozí až dvouletý trest odnětí svobody," uzvařela Vlasta Suchánková.