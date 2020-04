„Způsobená škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun. Následně se vloupali ještě do druhé sklepní kóje, z té ale nakonec nic nevzali,“ sdělila policejní mluvčí Monika Schindlová.

Na sklepy upírají zloději svou pozornost celoročně, ne jako na chaty, na které se specializují především v zimním období, kdy jsou tyto objekty opuštěné. Pachatelé dobře vědí, že lidé mají ve svých sklepních kójích kola, lyžařské vybavení, nářadí, náhradní pneumatiky a potraviny.

Předcházet těmto krádežím může veřejnost tím, že si rozmyslí, jaké věci ve svém sklepě zanechají uskladněné. Rozhodně by nemělo by jít o nic hodnotného. „Pokud tam takové věci přesto dávají, měli by dbát na zabezpečení, na kvalitní zámky. Petlice s visacím zámkem není pro zloděje žádnou velkou překážkou,“ připomněla jednu z hlavních zásad mluvčí příbramské policie.

Dále je také důležité především řádné uzamčení vchodových dveří do domu i přístupových dveří ke sklepům a také nevpouštět žádné cizí lidi do budovy. „Pomoci dopadnout pachatele mohou i sami obyvatelé tím, že si budou více všímat svého okolí a upozorní policii včas na pohyb podezřelých osob v domě,“ dodala Monika Schindlová.