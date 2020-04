ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Nejdříve odcizil v odpoledních hodinách coca-colu a kartáček. Po pár hodinách přišel do stejného obchodu znovu a zcizil pět lahví alkoholu, zubní pastu a lubrikační gely. O dvě hodiny později zavítal do jiné prodejny a tady ho zlákalo velikonoční čokoládové zboží a arašídy v plechovce,“ konstatovala příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.

Jak se později ukázalo, muž má na svědomí od 25. února do 18. března další čtyři skutky.

„V jednom obchodě si zavěsil kolem krku sluchátka, které tam ukradl a z místa poté odešel bez zaplacení. V domácích potřebách se mu hodilo pět pečících forem, které si uschoval pod oblečení. V obchodním domě si vzal bagetu s kuřetem a sendviče, s jídlem se pak uschoval do převlékací kabinky, kde jídlo snědl. V další prodejně na sebe oblékl dvě mikiny, obul si zde boty, do batohu hodil čtyři plechovky pití a přes pokladní zóny prošel, aniž by platil,“ popsala zlodějovu další činnost policejní mluvčí.

Celkem způsobil škodu ve výši přesahující osm tisíc korun. Již v minulosti se obdobné trestné činnosti dopouštěl, policisté ho tento týden převezli do vazební věznice.