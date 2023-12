/VIDEO/ Blíží se vánoční svátky a s tím souvisí i zvýšený počet lidí nejen na adventních trzích, ale také v nákupních centrech. V tomto období mají žně kapesní zloději. Využívají shonu, nepozornosti a toho, že u sebe lidé mají větší obnosy peněz. Policisté proto vyzývají všechny k opatrnosti.

Anketa: Hlídáte si své věci v kapsách, kabelkách a batozích? | Video: Alena Hedvíková

Kapsáři se mohou vyskytovat všude. "Vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, například nákupní centra nebo hromadnou dopravu. Je důležité nedávat příležitost lidem, kteří se na úkor ostatních chtějí neoprávněně obohacovat," uvedla policistka Monika Schindlová.

Středočeští policisté v těchto dnech už řeší nejeden takový případ. Zloději nedávno obrali ženu, která sice při nákupech měla kabelku u sebe, ale otevřenou. Stačilo jen sáhnout dovnitř.

„Neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku odcizil z otevřené kabelky peněženku i s doklady a s platební kartou," řekl k případu koordinátor územního odboru Mělník Policie ČR Tomáš Svoboda.

Policisté vybrali základní pravidla, při jejichž dodržování nad kapsáři vyzrajete. "Muži by měli nosit peníze, doklady a platební karty v náprsní kapse, ne v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat peněženky a cennosti na vrchu kabelky, ty by měly nosit pokud možno u těla a využívat různá zapínání. Batohy a kabelky bychom neměli pouštět z dohledu, nenosit je například na zádech nebo je zanechávat v nákupních vozících," shrnula Schindlová.

Při opouštění vozidla na parkovištích by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda na viditelném místě nejsou zanechané nějaké věci. Jakákoli taška či mobilní telefon lákají pozornost nenechavců, působí to na ně jako magnet. Nepříjemná zkušenost pak může pokazit klidné prožití vánočních svátků.