S příchodem vánočních svátků - ale hlavně s jejich přípravami - souvisí zvýšený výskyt kapsářů v nákupních centrech. Varuje před nimi Monika Schindlová, mluvčí příbramských policistů. „Kapsáři se mohou vyskytovat všude, proto je nutná zvýšená obezřetnost. Vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra nebo hromadnou dopravu. Je důležité nedávat příležitost těmto lidem, kteří se na úkor ostatních chtějí neoprávněně obohacovat,“ uvedla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Policie dává lidem názorné tipy: muži by měli nosit peníze a doklady v náprsní kapse, ne v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat peněženky na vrchu kabelky, ty by měly nosit pokud možno u těla a využívat jejich různá zapínání. Doklady je třeba nosit odděleně od peněz a PIN platební karty odděleně od karty. Zavazadla a kabelky bychom neměli pouštět z dohledu, nenosit je například na zádech nebo je zanechávat v nákupních vozících.