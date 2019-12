Během noci z 23. na 24. prosince se vloupal zatím nezjištěný pachatel do vozidla, které bylo zaparkované v Příbrami. „Vzal z něj věci, jejichž hodnota činí 22 tisíc korun. Jednalo se o náramky, téměř tři sta prstenů z bižuterie, přívěsky na klíče, přes tři sta skřipců a spon do vlasů, zimní bundy, svetry, kalhoty a také perníková srdce,“ sdělila příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.

Předchozí noc pak upoutalo pozornost zloděje jiné auto. Ze zavazadlového prostoru vzal koloběžku a plastovou židličku s motivem pohádky Ledové království, odrážedlo s motivem automobilu značky Bentley, sedm plyšových zvířátek, autodráhu, kosmetiku a dětské oblečení. Zmizely z něj vánoční dárky v celkové hodnotě osm tisíc koruna poškozením automobilu vznikla další škoda rovněž ve výši osm tisíc korun.

Z neděle na pondělí se v jedné příbramské herně dopustil pětatřicetiletý muž výtržnictví. „Slovně tu napadal obsluhu hrubými urážkami, byl velmi agresivní a několika údery pěstí poškodil tři televizory. Kromě přečinu výtržnictví se bude zpovídat ještě z trestného činu poškození cizí věci,“ přiblížila konání muže mluvčí příbramské policie.

V pondělí 23. prosince se kdosi pokusil ukrást na Milínsku silniční parabolické zrcadlo. Přitom ho rozlomil na dva kusy a znehodnotil. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun. „Policisté následně dopadli viníky, jedná se o třicetiletého a pětatřicetiletého muže. Ještě ten den jim sdělili podezření z přečinu krádeže,“ konstatovala Monika Schindlová.

Ve stejný den ráno oznámila na linku 158 žena z Příbrami, že jí kdosi vnikl do obydlí. Dotyčná během noci zapomněla zvenčí klíče v zámku dveří. „Toho využil jakýsi nenechavec a zcizil jí kabelku, kterou měla v chodbě na věšáku. V ní se nacházely dva tisíce korun, platební karta a stravenky,“ doplnila policejní mluvčí.

Někdy v době od 21. do 23. prosince došlo k vloupání do zahradního domku v Příbrami. Neznámý zloděj odsud ukradl dvě jízdní kola v hodnotě 65 tisíc korun. V období od 20. do 23. prosince navštívil sklepní kóji v Březnici nezvaný host. Hodilo se mu 12 lahví vína, které si odnesl. Způsobená škoda byla stanovena na sedm tisíc korun.