Zloději vykrádali domy i v časech koronaviru

Benešovsko, Kutnohorsko, Příbramsko - a také okolí Prahy; především směrem na jih a západ od metropole. To jsou oblasti, na něž středočeská policie nyní zaměřuje zvýšenou pozornost v souvislosti s vloupáními do rodinných domů. Proti loňsku tam totiž v prvních měsících letošního roku vloupaček přibylo. A to i přesto, že přišlo období koronavirových omezení, kdy lidé trávili více času doma, což by se dalo považovat za překážku v řádění pachatelů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv