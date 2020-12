Nejpřísnější možný podmíněný trest, tři roky s dohledem probační a mediační služby v trvání pěti let, vyměřil v pátek 18. prosince odpoledne za znásilňování a nebezpečné pronásledování bývalé partnerky policistovi Karlu F. středočeský krajský soud. Trestní senát v čele s předsedou Jiřím Wažikem se ztotožnil s obžalobou, že došlo ke znásilnění ve formě soulože – dospěl však k závěru, že ve vztahu k projednávaným skutkům nelze shledat těžkou újmu na zdraví.

Ilustrační foto | Foto: Deník

V takovém případě by už podmínka nepřicházela v úvahu – a ve hře by byl trest odnětí svobody v trvání od pěti do dvanácti let. Součástí verdiktu je také zákaz kontaktů s poškozenou a rozhodnutí o psychologickém poradenství.