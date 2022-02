Historické fiasko. Hokejisté nestačili na Švýcarsko a končí již před čtvrtfinále

Proto došlo na hokejovém svazu k debatě o Pešánovi, což je jinak věc těsně před hlavním turnajem sezony nevídaná. Dostal tehdy trenér nůž na krk? „Dá se to tak říct, ale není to postavené tak, že pokud neudělá medaili, končí. Není to jen o umístění. Ale pokud by se nedostal do čtvrtfinále, bylo by to velmi špatné,“ řekl svazový šéf Tomáš Král.

Pešán splnil cíl. Neprohrál ve čtvrtfinále. — Pavel Poulíček (@PavelPoulicek74) February 15, 2022

Jak na Twitteru připomněla řada uživatelů v čele s někdejším sportovním komentátorem Pavlem Poulíčkem, Pešán se pokoření v podobě hořké čtvrtfinálové prohry šikovně vyhnul. To, že by český nároďák nepostoupil ani mezi nejlepší osmičku, před turnajem zřejmě napadlo jen ty nejzatvrzelejší škarohlídy.

Třeba starostu pražských Řeporyj Pavla Novotného…

Filip Pešán by měl neprodleně složit funkci. Nejlépe hned na tiskovce po zápase. Neskončí li OKAMŽITĚ, čeká náš nároďák kolosální ostuda na ZOH 2022. Zabránit tomu krom rezignace Pešána může pouze hromadný bojkot čínské zimní olympiády ze strany českých sportovců. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) December 19, 2021

Po osmifinálové potupě od Švýcarů se strhla očekávatelná mela. Přesto se v (pochopitelném) zhnusení ze strany českých fanoušků našli i tací, kteří poukázali na širší rozměr pekingské ostudy. Ta totiž nepřišla zničehonic, ale výsledkové kolapsy českého hokeje na velkých akcí a ve všech věkových kategoriích už jsou vlastně normou.

Je to kruté, ale ten propad ze čtvrtfinálových příček jednou musel přijít.



Nemůže za to ani Pešán, ani Hrubec, ani Červenka. Současný stav nemá jednoho viníka.



Problém je daleko hlubší. Snad je tohle facka, která český hokej sjednotí v dlouhodobé snaze o posun vpřed. — Jiří Vítek (@JVitek94) February 15, 2022

Pešánovi každopádně už nikdy nikdo neodpáře to, že právě on byl jako hlavní trenér u největšího propadáku českého hokeje v historii. Do funkce přitom přicházel s nemalými nadějemi jako nositel nových trendů, rozhodují však výsledky. A ty měl Pešán zkrátka a dobře prachbídné.

Až bude na olympijských hrách florbal, třeba čtvrtfinále uhrajeme! ?? — Marek Kindernay (@MarekKindernay) February 15, 2022

Otázka je, kdo by mohl českou hokejovou bídu zastavit. To není práce pro jednotlivce a bude trvat mnohem déle než jednu dvě sezony…