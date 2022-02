Olympijský slalom ovládl Francouz Noël. Češi nedokončili první kolo

ČTK

Francouzský lyžař Clément Noël je olympijským vítězem ve slalomu. Nejcennější medaili si zajistil díky nejrychlejšímu času ve druhém kole, po první jízdě byl šestý se ztrátou 38 setin sekundy na čelo. Stříbro získal vítěz kombinace z her v Pekingu Rakušan Johannes Strolz a 34 let po svém otci Hubertovi vyrovnal zlatem a stříbrem jeho bilanci z OH v Calgary. Třetí skončil úřadující mistr světa Nor Sebastian Foss-Solevaag. Čeští reprezentanti Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan nedokončili první kolo.

Český lyžař Kryštof Krýzl | Foto: ČTK