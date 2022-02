Slalom Ledecká odjela s prášky proti bolesti. V kombinaci skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá a po dopingové kontrole zamířila na vyšetření.

Trojnásobná olympijská vítězka dokončila kombinační sjezd druhá a spěchala na vedlejší kopec, aby si sjela dva tréninkové slalomy, které nemá čas jinak příliš trénovat. A hned v prvním nastal problém. "Asi ve čtvrté bráně vyjela kvůli bolestem," uvedl Lešák. "Nejhorší bylo, že se to stalo asi třicet minut před prohlídkou. Takže odhadem hodinu před jízdou," doplnil.

Podle Lešáka nejde o zranění zad, s kterým se šestadvacetiletá lyžařka a snowboardistka potýká během kariéry. "Ještě to neměla. Je to v dolní části těla. Víc to specifikovat zatím nemůžu a ani nebudu," zopakoval fyzioterapeut. Uvedl, že zranění je souhrou okolností. "Těžkého programu, co tady má, plus nešťastné náhody, co se stala v tom slalomu. Mráz tomu určitě nepřidá," uvedl Lešák.

Odletět domů by měla v sobotu

O startu v kombinačním slalomu se Ledecká rozhodla sama až těsně před začátkem. "Nechali jsme to na ní," řekl Lešák. Česká hvězda zvládla jízdu výborně, ale po ní zastavila jen kousek za cílem. Chvilku stát v předklonu. "Při jízdě je určitá dávka adrenalinu. Ester, jak je bojovník, tak to chtěla dobojovat za každou cenu. A dopadlo to úžasnou jízdou," řekl Lešák.

Nyní čeká Ledeckou klid a další vyšetření u lékařů české výpravy. "Já pak na ní začnu pracovat, aby ten let domů byl aspoň příjemný," doplnil Lešák.

Odletět z Pekingu by měla Ledecká v sobotu. Příští týden už pokračuje Světový pohár v Crans Montaně. "Sjezdový trénink je přesně za týden. Nejdůležitější budou následující dva tři dny. Pak dokážeme říct, jaké to je," řekl Lešák. Věří, že zranění si nevyžádá chirurgický zákrok. "Půjde vyřešit bez operace na 99 procent."

Ledecká se na hrách v Pekingu prakticky nezastavila - obhájila zlatou medaili v paralelním obřím slalomu na snowboardu, poté se hned přeorientovala na lyže a o tři dny později dojela pátá v superobřím slalomu. Následovaly dva tréninky sjezdu - jeden se kvůli počasí nejel - a závod, v kterém obsadila po chybě 27. místo. Po něm jela trénink sjezdu na kombinaci, dva tréninkové slalomy a o den později závod.

Různé zdravotní problémy Ledeckou vzhledem ke kombinaci snowboardingu a lyžování provázejí celou kariéru. Na olympiádu v Soči 2014 letěla jen se sebezapřením. Před rokem se v den závodu odhlásila kvůli komplikacím z mistrovství světa na snowboardu v Rogle.

Otázkou je, jak dlouho může náročný program vydržet. "Jak dlouho bude Ester chtít, tak dlouho jí budeme pomáhat, aby to zvládala. Bohužel, tyhle problémy se při tomhle zatížení budou dít. Jak dlouho to jde zvládat, je těžká otázka, na kterou nedokážu teď odpovědět," řekl Lešák.