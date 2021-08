K větší pomoci pro spolupracovníky české armády vyzvali i někteří zástupci opozice. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) se pomoc týká tlumočníků s platným kontraktem, kteří prošli bezpečnostní prověrkou. Spolupracovníci z dřívějšího období tak na pomoc nedosáhnou.

Zástupci spolku dnes odpoledne na facebooku uvedli, že jsou nadále v kontaktu se 12 tlumočníky. Někteří z nich byli svoláni na kábulské letiště, další nabídku pomoci nedostali.

"Jeden tlumočník se nemůže na letiště dostat. Padá mobilní síť, takže mnozí panikaří, že se jim z ambasády nedovolají. Další se bojí, že nejsou na seznamu (neobdrželi hovor), a uvažují dokonce o sebevraždě jako úniku před mučením Tálibánem, který už je i ve městě," uvedl spolek.

Vyzval ministerstvo obrany, aby všem zavolalo a odmítnutí jim oznámilo. "Aby nečekali doma nebo před letištěm, ale mohli vyhledat úkryt," napsali zástupci spolku. Vyzvali Babiše, aby do Afghánistánu vyslal co nejvíce letadel a na palubu byli puštěni všichni, kteří pro ČR pracovali.

Někteří nabídku pomoci nedostali

Bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG) Lumír Němec, který v Afghánistánu působil, dnes ČTK potvrdil, že někteří z tlumočníků, se kterými je v kontaktu on nebo iniciativa Zachraňte tlumočníky, nabídku pomoci nedostali.

On sám je v kontaktu se dvěma bývalými spolupracovníky armády, kteří byli zařazeni do přesídlovacího programu, který byl ale asi před čtyřmi lety zrušen. Němec již dříve řekl, že tehdy absolvovali bezpečnostní prověrku. "Ti lidé jsou teď v Kábulu před letištěm a absolutně nevědí, co s nimi bude," poznamenal.

Metnar dnes na twitteru uvedl, že Česko je v kontaktu se všemi afghánskými tlumočníky, kterých se týká záchranný program. Pokud někdo z afghánských spolupracovníků české armády kontaktován nebyl, zřejmě mu dávno skončil kontrakt s armádou a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezpečnostní prověrkou.

Internet je plný příběhů afghánských tlumočníků. Chci jasně říct - se všemi, kterých se program naší pomoci týká, jsme v kontaktu. Kdo tvrdí, ze nebyl kontaktován, tak zřejmě proto, že mu kontrakt dávno skončil a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezp. screeningem. — Lubomír Metnar (@metnarl) August 15, 2021

"Vyzývám vládu, ať se začne chovat lidsky, zodpovědně, v tradici zahraniční politiky, kterou se tady snažil nastolit Václav Havel. Pomozme afghánským spojencům!" napsal na twitteru předseda STAN Vít Rakušan.

Vyzývám vládu, ať se začne chovat lidsky, zodpovědně, v tradici zahraniční politiky, kterou se tady snažil nastolit Václav Havel.

Pomozme afghánským spojencům! — Vít Rakušan ⚫️⬛️ (@Vit_Rakusan) August 15, 2021

Evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády nebo tlumočníků pomáhajících české armádě zajistí z Afghánistánu česká vojenská letadla. Stát by se tak mělo v těchto dnech, řekla ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Bližší podrobnosti o probíhající operaci nebudou české úřadu kvůli bezpečnosti sdělovat.

V sobotu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) rozhodl o evakuaci diplomatů z české ambasády. Česko slíbilo pomoc i místním zaměstnancům velvyslanectví a tlumočníkům české armády, kteří o to požádali.

Tálibán vstoupil do Kábulu

Kvůli postupujícímu Tálibánu se pokoušejí z Afghánistánu dostat lidé, kteří v posledních letech spolupracovali s koaličními vojsky. Obávají se o život svůj i svých rodin. Kábul ještě ráno ovládala afghánská vláda, během dne ale na jeho předměstí dorazili bojovníci islamistického hnutí Tálibán, později bez odporu postoupili dále do města. Prezident Ašraf Ghaní zřejmě odletěl do Tádžikistánu.