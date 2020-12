Ráno nešla elektřina asi 600 domácnostem v jižních Čechách u Stráže nad Nežárkou a kolem Horní Cerekve a Dolní Radouně, dále 229 odběratelům na Vysočině v Opatově na Třebíčsku a ve Zlínském kraji 450 domácnostem v okolí obcí Lopeník a Ludkovice. Odpoledne bylo v jižních Čechách bez proudu 700 domácností v okolí Vyššího Brodu na Českokrumlovsku, kde rovněž dodává elektřinu firma E.ON. Energetici dodávky obnovili před 16:00.

ČEZ Distribuce zaznamenala problémy kvůli silnému větru ve 14:00, především na Benešovsku a Kutnohorsku ve středních Čechách. Evidovala 20 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny se ocitlo 12 tisíc domácností. Technici proto opět vyrazili do terénu. Do 16:00 bylo stále bez proudu téměř 6000 míst. Energetici evidovali 16 poruch na vedení vysokého napětí hlavně ve středních Čechách na Benešovsku a Mělnicku a dále jednotlivé poruchy v Pardubickém kraji na Chrudimsku a v Královéhradeckém na Trutnovsku.

Hasiči na Vysočině vyjížděli za dnešek k 15:00 k popadaným stromům kvůli větru víc než třicetkrát. V Chotěboři na Havlíčkobrodsku museli zajistit i utrženou střechu městského úřadu. Nikdo nebyl zraněn. K dnešním 07:00 měli za posledních 24 hodin 67 zásahů, z toho byla většina kvůli větru, kdy odklízeli popadané stromy. Nejčastěji v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Problémy v dopravě

Silný vítr lámal stromy a místy komplikoval dopravu i v hradeckém kraji. Hasiči od soboty do dnešních 08:00 zasahovali u 65 událostí, z toho asi 45 výjezdů souviselo s větrem. Nejvíce případů, zhruba 35, bylo na Rychnovsku. Středočeští hasiči evidovali od vydání výstrahy do dnešního dopoledne 55 zásahů, hlavně na Kutnohorsku a Benešovsku. V Pardubickém kraji zasahovali od sobotního večera do dnešních 09:00 u více než 20 událostí, většina souvisela se silným větrem. Nejčastěji šlo o spadlé stromy, poškozené střechy, utržené okapy, ale i billboardy.

Větrné počasí stejně jako po celou sobotu ani dnes nedovolilo provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru na horní stanici lanovky přesahovala v nárazech i 100 kilometrů v hodině. Přípustných pro provoz lanovky je maximálně 58 kilometrů v hodině. Lanovka možná začne znovu jezdit v pondělí. Také kabinovou lanovku na Sněžku dnes zastavil silný vítr, ráno nejel ani jeden ze dvou úseků. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku stál kvůli větru také v sobotu, kdy se lanovka po pravidelné podzimní odstávce opět dostala do denního provozu.