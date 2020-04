V pátek v České republice přibylo 332 nových pacientů s nemocí covid-19. Skončila tak klesající tendence v počtu nově nakažených, která trvala od úterý. Zároveň však bylo provedeno dosud nejvíce testů za 24 hodin (6889). České laboratoře dosud na nákazu koronavirem otestovaly 74 170 vzorků. V posledních pěti dnech se denní počet testovaných osob pohybuje v blízkosti hranice šesti tisíc.

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

Nejvyšší počet pozitivně testovaných lidí zůstává i nadále v Praze (1118), Středočeském kraji (508), Olomouckém kraji (380) a Moravskoslezském kraji (376). Nejméně osob se naopak nakazilo v Jihočeském kraji (119) a Královéhradeckém kraji (129).

Chytrá karanténa v Praze a na severu Moravy

„Chytrá karanténa se testuje na jihu Moravy a v rámci ní bylo odebráno již 150 vzorků. Systém chceme zavádět v několika etapách a koncem příštího týdne jej rozšířit do dalších regionů – severní Moravy a Prahy,“ řekl Českému rozhlasu Prymula a dodal, že na zbylém území Česka by chytrá karanténa mohla být spuštěna v prvním týdnu po Velikonocích.

Prymula znovu upozornil, že telefonní operátoři nebudou moci sledovat konkrétní čísla tak, jako je tomu například na Slovensku. „Hodně lidí takový model nechtělo, vybrali jsme proto jinou variantu. Ve městech bude přesnost zhruba čtyři metry, na venkově to bude méně,“ vysvětlil.

Ve hře je však i přísnější model karantény včetně sledování telefonních čísel. K takové variantě by se vláda uchýlila, pokud by lidé hygienikům navzdory opatřením unikali. „Takové opatření by však musel schválit parlament,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví.

Otevírání obchodů

Ještě před začátkem velikonočních svátků by se podle Prymuly mohly otevřít některé menší obchody. „Například zahrádkářské či drobné domácí potřeby,“ upřesnil epidemiolog. Další zmírňování opatření by pak mělo nastat po Velikonocích.

„Po nich budeme chtít zvolnit přístup k individuálním sportovištím, například na tenis či golf,“ řekl Prymula a doplnil, že skupinové sporty jako fotbal zatím stále nebude možné provozovat. Ke znovuotevření stravovacích zařízení by podle Prymuly mohlo dojít pouze za velmi přísných podmínek, mezi které patří dodržování vzdáleností mezi lidmi, a to nejdříve na konci dubna. Bary pak budou otevřeny ještě později kvůli riziku, že by opatření ve večerních hodinách nebyla dodržována.