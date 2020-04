Zatímco v předchozích třech dnech počty nově potvrzených případů koronavirové nákazy postupně klesaly, pátek přinesl dosud druhý nejvyšší přírůstek za 24 hodin od vypuknutí epidemie. Zároveň byl ale proveden vůbec nejvyšší počet testů, celkem 6889.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Údaje ministerstva zdravotnictví ukazují, že mezi nakaženými mírně převládají muži (50,4 procenta). V nejohroženější věkové skupině osob starších 65 let evidují hygienici 699 případů onemocnění covid-19, naopak nejméně nakažených je mezi dětmi ve věku do patnácti let (211).

V nemocnicích zůstává hospitalizováno 380 nemocných osob, mezi nimiž je 87 pacientů ve vážném stavu, kteří museli být umístěni na jednotkách intenzivní péče. Naopak 173 lidí již bylo z nemocnic propuštěno do domácího léčení.

Lidé nedodržují vládní nařízení

Policie během víkendu posílila hlídky v turisticky vyhledávaných lokalitách, kde hrozí riziko hromadění většího počtu osob. Policisté budou z těchto míst turisty vykazovat, aby se neopakovala situace z předchozího víkendu.

Navzdory varováním vlády i zvýšené pozornosti policie se však situace na některých místech opakovala. Na fotografiích zveřejněných prostřednictvím sociálních sítích je vidět například parkoviště v obci Krabčice na úpatí památné hory Říp, které je plné automobilů s turisty.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček dnes uvedl, že věří, že Sněmovna a Senát v příštím týdnu posvětí opatření, které by policistům udělilo pravomoc trestat podobná shromažďování většího počtu lidí pokutou až do výše deseti tisíc korun.

Setkání v Lánech

Hamáček se dnes společně s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, policejním prezidentem Janem Švejdarem a dalšími členy expertního týmu sešel na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Společně jednali o současné koronavirové krizi, opatřeních proti nákaze, jejich účinnosti a ekonomických dopadech.

Z dnešního jednání expertního týmu pana prezidenta v Lánech. pic.twitter.com/rskt74HukS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

„Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedneím Jana Hamáčka,“ informoval na twitteru mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Expertní tým podle něj také ocenil práci všech složek Integrovaného záchranného systému.

„Situace se vyvíjí lépe, než jsme očekávali, ale nesmíme usnout na vavřínech. To, že jsme tam, kde jsme, je díky tomu, že dodržujeme opatření. Čeká nás ještě pár těžkých dnů a týdnů. Opatření i jejich efektivita budou prověřeny,“ uvedl po setkání Hamáček.