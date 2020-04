Předseda Krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček se i v pátek vyjádřil k prodloužení nouzového stavu. "Nedokážu si představit, že po 30. dubnu tady bude taková situace, která by nevyžadovala nouzový stav," konstatoval Hamáček.

Pokud se Poslanecká sněmovna rozhodně prodloužit nouzový stav pouze do 30. dubna, Hamáček bude toto rozhodnutí respektovat. Počítá ale s tím, že bude potřeba stav znovu prodloužit. "Pokud by k tomu došlo, myslím si, že se do 30. dubna kvůli tomu ještě jednou sejdeme," dodal.

Aktuální čísla označil Hamáček za dobrou zprávu. "Aktuální čísla potvrzují trend, že se daří nárůst dostávat níž a níž," uvedl. Zároveň ale apeloval na veřejnost, aby dodržovala všechna opatření: „Prosíme všechny občany, aby ještě vydrželi, protože i desetiprocentní růst je stále růst."

Podle Hamáčka vláda do odběrových míst dodá další padesát tisíc testovacích sad na koronavirus, s jejich rozvozem pomohou policiejní vrtulníky. Vláda také u českého výrobce Gumárny Zubří objedná ochranné obličejové masky, jejich přesný počet bude záležet na tom, kolik jich budou poptávat krajská zdravotnická zařízení.

Výhružky nakaženým

Hamáček na tiskové konferenci ostře odsoudil případy výhružek lidem nakažených koronavirem. „Nemoc si nevybírá, pokládám to za naprosto odporné. Pokud by to bylo trvalým jevem, tak to policie bude řešit. Podle mých informací to byly ojedinělé případy,“ zdůraznil.

Počet zemřelých na koronavirus od rána narostl o sedm, v současnosti tak nákaze podlehlo již 53 osob. Většina z nich však měla i další zdravotní problémy. Naopak počet vyléčených stoupl během pátku o jednoho člověka, celkem jich tak je 72.

Projekt chytré karantény na vyhledávání možných nakažených novým koronavirem se na sklonku příštího týdne rozšíří na severní Moravu a do Prahy, v Jihomoravském kraji se zatím testuje.

Nadále platí, že v prvním týdnu po Velikonocích by se měl projekt dostat i do zbytku republiky. V Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který má projekt na starosti.

Systém by měl umožnit se souhlasem nakaženého vytvořit z údajů z jeho mobilního telefonu a platební karty mapu jeho pohybu z posledních pěti dní. Podle Prymuly byly na jižní Moravě spuštěny všechny segmenty projektu, zatím se ale tolik nevyužívala jeho elektronická část. Jde o testování, doplnil náměstek. Naostro by mohl projekt v Jihomoravském kraji začít fungovat po velikonočních svátcích, řekl dnes ČTK ředitel jihomoravské hygienické stanice David Křivánek.

"V rámci toho, co tam už bylo spuštěno, tak se odebralo asi 150 vzorků, ten systém jede," řekl Prymula v ČRo. Funguje podle něj odvoz vzorků do laboratoří a jejich rozbor a také telefonní centrum pro prvotní kontakt s nakaženými. Údaje o lidech, se kterými byli v kontaktu, od nich zjišťují v dalším telefonním rozhovoru hygienici.

Podle Prymuly s ohledem na platné zákony nemůže systém zjišťovat telefonní čísla lidí, v jejichž blízkosti se nakažený člověk pohyboval. Zatím nejsou k dispozici ani data od bank, Prymula se nicméně domnívá, že v budoucnu budou zapojena, řekl. Banky si k poskytování údajů vyžádaly stanovisko České národní banky a Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Babiš chce nouzový stav jen do konce dubna

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek hovořil o tom, že nouzový stav prodlouží jen do konce dubna, původně měl trvat do 11. května. "Všichni se chceme vracet do normálu, ani psychologicky lidem nedělá nouzový stav dobře. Očekávám, že bude pěkné počasí a lidé budou chtít mít pocit, že se mohou vracet do normálu," uvedl.

"Máme velké kompetence, ale my je nezneužíváme. Neděláme násilná rozhodnutí," řekl také k nouzovému stavu. Jaká jednotlivá uvolnění bude vláda zavádět, neupřesnil.

Zkrácení původně plánovaného nouzového stavu kvituje i opozice. "Bavili jsme se v klubu o tom, že je představitelné nouzový stav prodloužit o 14 dní. Je nutné, aby vláda krok vysvětlila. Čím delší ty zákazy budou, tím náročnější bude se dostat zpět do běžného života," uvedl pro ČT poslanec Jan Farský (STAN).

Babiš jako výhodu nouzového stavu uvedl, že vláda může snadno nakupovat ochranné pomůcky. "Budu chtít vědět, jak ministři nakupují a za jakých podmínek to přijde. Vypadá to, že zboží teď máme dost, půjčujeme i jiným zemím, třeba Slovinsku. Musíme se na to podívat, abychom zbytečně nenakoupili, co nebudeme potřebovat. To je největší výhoda," řekl.

Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dnes informovali, že pacient s jedním z nejvážnějších průběhů nemoci COVID-19 v Česku, který se léčil experimentálním lékem remdesivir, je při vědomí a ve fázi uzdravování.

Lékaři plánují testovat jeho spontánní plicní ventilaci bez přístrojů. Novinářům to dnes řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Podle něho však nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní.

"My doteď nevíme, jestli remdesivir byl to zásadní, co mu pomohlo. Máme ukazatele, které ukazují, že se jedná o komplexní úzdravu a k léku se tolik neupínáme," řekl Balík.

Pacient je jediným v Česku, kterému americká firma Gilead schválila podání léku. Nemocnice musela získat lék přímo od firmy Gilead, která ho vyrobila, na základě žádosti popisující jeho stav. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na přístroj, který mu okysličoval plíce. V době podávání léku už přístroj přestal potřebovat.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin.