Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání osmý den v řadě. V přepočtu na sto tisíc obyvatel připadalo v Česku k úterý 1305 nových případů za poslední týden, zatímco v pondělí to bylo téměř 1400.

Nejvyšší týdenní incidenci vykazují kraje Jihomoravský a Moravskoslezský, kde na sto tisíc obyvatel připadá 1553, respektive 1471 případů. Naopak v Karlovarském kraji je to 991 případů. Je to poprvé od 24. ledna, co některý z regionů vykázal incidenční číslo nižší než 1000.

Úbytek nově odhalených případů může ale přinejmenším z části souviset s poklesem počtu testů. V úterý jich laboratoře podle průběžných výsledků provedly 98 tisíc, zatímco o týden dříve to bylo 136 tisíc a v úterý 1. února se počet prověřených vzorků blížil 185 tisíc. Počty provedených testů klesají v mezitýdenním srovnání téměř celý únor.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, se 12. dnem v řadě drží pod hodnotou jedna. To znamená, že šíření epidemie zpomaluje. K dnešku má podle výpočtu ČTK hodnotu 0,77, úterý to bylo 0,76.

V nemocnicích bylo v úterý 3733 pacientů s potvrzeným covidem. Stav 272 z nich lékaři hodnotí jako těžký. V mezitýdenním srovnání ubylo téměř 200 hospitalizací. Počet pacientů v těžkém stavu naopak za stejnou dobu stoupl o 33.

Zájem o očkování klesá

Od začátku epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo covidem téměř 3,5 milionu lidí. Zemřelo 37 991 z nich. Za úterý přibylo do statistik zatím 17 úmrtí, v předchozím týdnu to bylo v průměru 54 denně. Lednový denní průměr byl 33 případů.

Kromě testování klesá zájem veřejnosti také o očkování chránící proti těžkému průběhu covidu. Zdravotníci v úterý podali 9572 dávek vakcíny, zatímco o týden dříve jich aplikovali téměř 16 tisíc. V lednu se průměr v pracovních dnech blížil 68 tísícům dávek.

Od začátku vakcinace na sklonku roku 2020 bylo v Česku podáno téměř 17,3 milionu dávek, z toho 3,9 milionu tvořily boostery, tedy posilovací dávky očkování. Dokončené očkování má téměř 64 procent obyvatel ČR. Mezi dospělými je to přes 74 procent.