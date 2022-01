Epidemie příští týden vyvrcholí, míní Válek. Očekává i 80 tisíc nakažených denně

Epidemie covidu bude v příštím týdnu vrcholit, může být až 80 tisíc potvrzených nákaz denně. Počty nakažených budou klesat ve školách, epidemie se začne přesouvat do seniorské populace. V diskusním pořadu České televize do řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Doplnil, že na přelomu února a března by měla do ČR dorazit vakcína od firmy Novavax, registrace na očkování touto látkou by mohlo začít do 14 dnů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: ČTK