Další dvě kritéria, čtrnáctidenní průměr nakažených koronavirem mezi seniory a podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, trvale klesají. Na bodové ohodnocení to ale vliv nemělo.

Na sto tisíc obyvatel připadá v posledních dvou týdnech průměrně 953 nakažených. Tento údaj o víkendu poprvé od prosince klesl pod tisícovou hranici, na bodové hodnotě indexu PES se projevilo ale až další snížení. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí koronavirem jeden pozitivně testovaný, mírně roste už devátý den v řadě. Stále se ale drží pod hodnotou jedna, což znamená, že epidemie zpomaluje.

Epidemie v Česku podle denního nárůstu nově zachycených případů zpomaluje, nemocnice jsou ale stále velmi zatížené péčí o hospitalizované s covidem-19. Pacientů s nákazou je nyní v nemocnicích zhruba stejně jako na začátku roku. V letošním roce bylo nejvíce hospitalizovaných 7. ledna, a to téměř 7500.

V minulém týdnu se začal mírně snižovat denní počet zemřelých s onemocněním covid-19, od úterý se drží pod 150. Na letošek připadá zatím nejvíce úmrtí na 8. ledna, kdy s nákazou zemřelo 188 lidí.

Systém PES je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat. Ve dvou nejpřísnějších je také zaveden noční zákaz vycházení.

Zmírnění opatření? Nejdříve v půlce února

Ministerstvo nyní tabulku opatření upravuje, dnes její aktualizaci projedná rada vlády a ve středu odborné skupiny ministerstva zdravotnictví. Pracovní návrhy se objevily minulý týden v médiích. Už dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) avizoval, že ve stupních, kdy už bude povoleno shromažďování nebo pořádání akcí, by mohlo být možné navýšit kapacity, pokud budou mít účastníci negativní test na koronavirus.

V pátém stupni opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.

Do mírnějšího čtvrtého stupně rizika by se země podle návrhu měla přesunout až v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Podle Blatného to nebude dříve než v polovině února.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku téměř 947 tisíc nakažených. Přes 831 tisíc z nich se už z nemoci vyléčilo. Aktuálně je nejvíce zasaženým okresem stále Trutnovsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 992 nakažených na sto tisíc obyvatel. Následuje Chebsko s 842 případy.

V boji s koronavirovou nákazou má pomoci očkování, v Česku se proti onemocnění covid-19 očkuje od loňského 27. prosince. Zdravotníci od začátku vakcinace vykázali 207 043 očkování, v pondělí to bylo zhruba 9800. Druhou dávku dostalo podle dat na webu ministerstva zdravotnictví 13 802 lidí.