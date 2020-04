Stát plánuje pravidelné testování personálu domovů pro seniory na nový typ koronaviru, u klientů to s ohledem na jejich množství zatím není reálné. V České televizi to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dalším zvažovaným opatřením podle náměstka je, aby personál bydlel v provizorních podmínkách přímo v zařízeních a nechodil mezi běžnou populaci. Výrobce experimentálního léku remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: ČTK

Ministerstvo podle Prymuly nyní jedná s kraji ohledně distribuce rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí, dodal. Plošné testování všech včetně seniorů v plánu není. "To je obrovská skupina osob, to bychom testovali na úrovni Spojených států, které jsou mnohonásobně větší než my, takže to zatím kapacitně určitě není možné," vysvětlil náměstek.