S jakým certifikátem nás pustí do areálu koupaliště?

Podmínkou je buď potvrzení od lékaře, že jste v uplynulých 180 dnech nákazu covidem již prodělali. Druhou možností je certifikát o očkování s tím, že od jeho první dávky uplynulo 22 dní. Variantou je i negativní antigenní test z odběrového místa, který není starší než 72 hodin. PCR testy od zdravotníků dokonce pro potřeby koupališť platí celý týden.

Stačí k návštěvě koupaliště obyčejné samostatně prováděné testy?

Ano, platí i takzvané „samotesty“, které se provádějí v rámci povinného testování u zaměstnavatele nebo ve škole. Musíte ale podepsat čestné prohlášení, že vám vyšel negativně. Plavčíci musí mít k dispozici alespoň takovýto dokument, jinak zájemce o koupel do svého areálu nevpustí.

Musí být otestované také děti mladší šesti let?

Ne, na ně se tato povinnost výjimečně nevztahuje.

Co se stane, když se lidé chtějí na koupaliště dostat za každou cenu?

Nepomůže jim ani odkazovat se na ústavu nebo listinu základních práv a svobod, provozovatelé bývají neoblomní. Někdy proto dokonce volají městskou policii, aby neodbytné návštěvníky vyvedla z areálu.

Jaké pokuty za nedodržení pravidel hrozí od hygieniků?

Podle mluvčí středočeských hygieniků Dany Šalamunové mohou hygienici při kontrole v takovém případě, kdy se někdo koupe bez potvrzení, na místě udělit pokutu až 10 tisíc korun. Ve správním řízení dokonce hrozí až třímilionová sankce. „V praxi to ale takových částek nedosahuje, bývá to maximálně v řádu tisíců korun,“ řekla Deníku Šalamunová.

Čeho všeho se mohou kontroly hygieniků týkat?

Hygienici i letos stejně jako jindy budou kontrolovat zejména kvalitu vody, jejich bedlivým pohledům ale neujdou třeba ani chybějící roušky. Ty sice plavci ve vodě mít nemusí, pokud si ale půjdou pro občerstvení do vnitřních prostor areálu, budou si je muset nasadit.

Mám jistotu, že se s potvrzením na koupaliště dostanu?

Jisté to bohužel není. Provozovatelé totiž až do konce června smějí zaplnit pouze polovinu jejich kapacity. Teprve od 1. července budou smět kapacitu areálů naplnit ze tří čtvrtin. „Připadne mi to zvláštní,“ řekl Deníku předseda představenstva Asociace bazénů a saun Pavel Košnar. „Pokud můžete mít venku 5000 lidí na koncertech nebo zábavách, tak nevím, proč jenom nám to dávkují po částech,“ uvedl.

Budou omezení počtu návštěvníků platit celé léto?

Provozovatelé koupališť věří, že tato omezení brzy padnou. Mohlo by se podle nich stát už po prvním červencovém týdnu.

Platí omezení také pro vnitřní části krytých bazénů?

Provozovatelé v nich musí zajistit kvalitní větrání, návštěvníci jsou zase povinni udržovat nejméně dvoumetrové rozestupy.

Jaká omezení platí pro návštěvníky saun?

Také sauny smějí být naplněny nanejvýš do poloviny jejich kapacity. Také zde musí provozovatelé zajistit co nejlepší cirkulaci vzduchu. Nejnižší povolená teplota v sauně činí 80 °C.

Mají šéfové koupališť pro návštěvníky alespoň nějakou dobrou zprávu?

Ano. Neočekává se totiž zdražení jejich služeb, i když rostou ceny vstupů – surovin, chemických prostředků na úpravu vody i úklidových prostředků. To se do cen zřejmě promítne až za rok v následující sezoně.