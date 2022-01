Akce sice skončí až příští týden, pro opozdilé dlužníky už ale může být pozdě. Zpracování konkrétního případu totiž exekutorům trvá několik dní. Organizátoři ze společnosti Člověk v tísni si navíc už dříve stěžovali, že někteří exekutoři milostivé léto bojkotují.

Kolik dlužníků se do projektu již zapojilo, není zatím známo. Soudní exekutoři budou mít potřebná data k dispozici až po jeho skončení. „Zhruba v březnu chceme jít s konkrétními čísly na ministerstvo spravedlnosti a provést si vyhodnocení,“ řekl prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Podle dosavadních zkušeností exekutorů se do Milostivého léta zapojili zejména ti dlužníci, kteří své závazky spláceli již dříve. „Tvrzení, že stát v jeho rámci dostane peníze, které by jinak nedostal, se ukázalo jako nesprávné. Tyto peníze by získal, i když později,“ tvrdí Mlynarčík. „Navíc přišel o obrovské množství peněz, a ty budou někde chybět,“ prohlásil.

I když konečná čísla zatím nejsou známá, jsou poslanci, kteří stáli u zrodu projektu, na rozdíl od exekutorů s jeho dosavadním efektem spokojeni. Dokonce uvažují o tom, že by akci ještě jednou zopakovali. „Spousta lidí si udělala pořádek ve svých financích a závazcích,“ uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO).

Projekt ve společnosti rezonoval

Za plus projektu označil i to, že si důležitost tohoto tématu uvědomila široká veřejnost, a také že se k němu přihlásily četné soukromé společnosti, jichž by se ze zákona týkat nemusel. „Takže vidím, že to ve společnosti rezonovalo, i když zatím čísla třeba nemusí být tak vysoká, jak člověk očekával,“ konstatoval Nacher.

Až budou známé počty zúčastněných dlužníků i částky, které se jim podařilo ušetřit, chtějí poslanci uskutečnit podrobnou analýzu a zjistit, kde by se dal projekt vylepšit. „Kupříkladu jestli by nebylo vhodné rozšířit to i na případy, které neřeší soudní exekutoři, ale třeba celní správa,“ podotkl Nacher. Některé dluhy si také příslušné instituce vymáhají samostatně. „Důležité je, aby to splňovalo základní kritérium, že tam dochází k několikanásobnému navýšení dluhu nad původní jistinu,“ vysvětlil.

Pro případné opakování Milostivého léta by podle Nachera bylo také potřeba, aby se na jeho podobě poslanci předem detailně domluvili tak, je bylo možné schválit ve Sněmovně ve zrychleném řízení jediným hlasováním.

Exekutoři již hlásí, že by v takovém případě požadovali více peněz. „Soudní exekutoři musí přece dostat za svou práci zaplaceno,“ tvrdí šéf jejich komory Mlynarčík. Částka 750 korun, kterou nyní od dlužníků dostávali, je podle něj příliš nízká. „Nešlo o náklady exekuce, na které mají zákonný nárok,“ dodal.