"Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky," reagoval na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO)

Podnikatel a někdejší krajský zastupitel Petr Benda vlastní v Teplicích hotel Prince de Ligne. Právě ten se o víkendu stal dějištěm utajené akce, jíž se zúčastnilo několik desítek lidí. Nechyběly mezi nimi známé tváře - kromě Bendy, Paroubka a Hniličky například i místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr.

Pro narozeninovou oslavu Petra Bendy měly být podle informací Deníku využity všechny prostory hotelu. "Lidé chodili ven na cigaretu nebo odcházeli, možná jediný člověk tam měl respirátor," popsal dění v hotelu reportér Blesku. Část hostů se sice kolem půlnoci vrátila do svých domovů, někteří z nich ale v hotelu přenocovali.

Babiš se divil především účasti Hniličky. „Na fotce jsem poznal i jeho. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ zdůraznil premiér.

Hnilička následně oznámil, že rezignuje na svůj poslanecký mandát. Zda se vzdá i funkce předsedy Národní sportovní agentury (NSA) závisí podle Hniličky na tom, jak se k incidentu postaví zástupci sportovní obce.

Společné prohlášení představitelů českého sportovního prostředí k situaci kolem předsedy NSA Milana Hniličky

Ze strany Milana Hniličky jde určitě o závažné pochybení, za které musí nést následky. Plně proto respektujeme názor premiéra České republiky o vyvození politické odpovědnosti. Milan Hnilička však v uplynulém období v čele Národní sportovní agentury vykonal spoustu práce a v celém sportovním prostředí si získal respekt a autoritu.



Domníváme se, že jeho rezignace na pozici předsedy NSA by mohla vést ke značné destabilizaci dosud zdárně se rozvíjející činnosti prvního státního orgánu, který zajišťuje financování a rozvoj českého sportu. S jeho jménem jsou spojeny aktuálně rozpracované dotační programy a minulý týden Národní rada pro sport schválila kroky související s rychlým vyplacením finančních prostředků sportovním subjektům, stejně jako s tříletým plánem stability financování sportovního prostředí.



Jsme přesvědčeni, že v této souvislosti je role Milana Hniličky v čele NSA rozhodující a věříme, že zůstane dále ve své funkci.



Prohlášení podpořili: Miroslav Jansta - předseda České unie sportu a České basketbalové federace, Martin Malík - předseda Fotbalové asociace České republiky, Tomáš Král - prezident Českého hokeje, Libor Varhaník - předseda Českého atletického svazu, Filip Šuman - prezident Českého florbalu, Jiří Dolejš - předseda Českého svazu juda, Jaromír Jágr - člen Národní rady pro sport, Barbora Špotáková - členka Národní rady pro sport, Radek Štěpánek - člen Národní rady pro sport

Pracovní schůzka

Podle Blesku patřil mezi hosty, kteří v hotelu přespali, i expremiér Paroubek. "Žádný noční mejdan s Paroubkem se nekonal. Na mejdanech se totiž pije alkohol a já už pět let žádný alkohol nepiji. V hotelu jsem s ředitelem a účetním řešil problematiku hospodaření hotelové společnosti, neboť s ní mám uzavřený dlouhodobý poradenský kontrakt. Protože mé pracovní jednání skončilo v cca osm hodin večer, věděl jsem již předem, že cestu do Prahy autem nemůžu stihnout do 21 hodin, proto jsem se v hotelu ubytoval," uvedl někdejší premiér ke své účasti na mejdanu.

"Petr Benda slavil v hotelu, jehož je majitelem, v rodinném kruhu své padesáté narozeniny. Samozřejmě, že jsem mu také krátce popřál," dodal Paroubek s tím, že vládní nařízení ohledně nošení roušky neporušil. "Pokud vím, tak i fotografie bulváru, které mě zachycují po příjezdu autem k hotelu, dosvědčují, že jsem byl v roušce," uzavřel.

Prince de Ligne patří k nejstarším hotelům v Teplicích. Velký empírový dům v západním čele Zámeckého náměstí byl postaven roku 1824 Antonem Richterem na místě dvou starších objektů. Hotel nese jméno po tchánovi tehdejšího majoritního pána Jana Nepomuka Clary-Aldringena, Charlesi-Josephu de Lamoral, 7. knížeti de Ligne.



Až do období po II. světové válce zde fungoval luxusní lázeňský hotel. Ten poté zchátral, po roce 1986 však proběhla velká rekonstrukce, při které byla zachována obě původní průčelí. Od počátku 90. let funguje opět jako hotel.

Také Šlégr byl v hotelu údajně z pracovních důvodů. „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou,“ napsal serveru iRozhlas.cz.

Hnilička přiznal chybu a za celý incident se omluvil. Zároveň poslal padesát tisíc na charitu, konkrétně do sbírky SOS Česko vyhlášené Člověkem v tísni. „Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky," prohlásil.

Vedení hotelu Prince de Ligne se k víkendové akci zatím nevyjádřilo. Ředitel Petr Brandl nezvedá telefon. Nedostupný je také hlavní pořadatel a oslavenec v jedné osobě Petr Benda. Oba dva se Deník snaží od rána marně zkontaktovat.

Policie: Událost prověřujeme

Akcí se již začala zabývat policie. Ta během soboty v Ústeckém kraji provedla řadu kontrol klasických restaurací a hospod, zda neporušují platná vládní nařízení. V případě Prince de Ligne, kde oslava probíhala, se však jedná o hotelovou restauraci, pro kterou platí trochu odlišná pravidla. "O večerní probíhající párty uvnitř neměli policisté potuchy," doplnila pro Deník krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Ministr vnitra Jan Hamáček se nechal slyšet, že účastníci akce porušili vládní opatření proti covidu. "Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení,“ upozornil.

K události se již vyjádřili i hygienikové. "Víme o tom pouze z médií, samotné šetření necháme na policii. Pokud nám policie nebo magistrát tuto věc postoupí, budeme se jí zabývat. Nás by se týkalo případné nenošení roušek," vysvětlila krajská hygienička Lenka Šimůnková.

V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací a na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé. Na veřejných místech jsou také povinné roušky a rozestupy a od deváté hodiny večerní platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

Nad sobotní akcí proto naštvaně kroutí hlavou místní podnikatelé v pohostinství. "Tohle jsou prostě nadlidi, kteří si myslí, že můžou všechno. Akorát tím ukazují národu, jak to všechno je. Jsou to vysoce postavení politici přímo u zdroje informací, takže přesně vědí, nakolik je nebo není vir nebezpečný. A pokud si udělají takovýto hromadný mejdan, tak jen dokazují, že všechno okolo covid-19 je nafouklá bublina," okomentoval pro Deník velkolepou oslavu Tomáš Kolařík, který v Teplicích provozuje čtyři restaurace.

Dřívější provinilci

Ani zdaleka se přitom nejedná o první případ, kdy někdo ze současných či bývalých politiků porušil vládní nařízení. Setkání v uzavřené restauraci na pražském Vyšehradě stála v říjnu post ministra zdravotnictví Romana Prymulu.

O dva týdny později si uvnitř pražské restaurace Hlučná samota vypil pivo i tehdejší šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Začátkem tohoto roku pak v jiné pražské restauraci poobědval také exprezident Václav Klaus.

Paradoxem přitom je, že právě Paroubek Klause kvůli nedodržování vládních nařízení hlasitě kritizoval. Nelíbila se mu totiž pražská antirouškařská demonstrace, jejíž účastníci nedodržovali rozestupy a nenosili ochranu dýchacích cest.

Kdo je Petr Benda?

Petr Benda je považován za jednoho z nejkontroverznějších politiků v regionální politice Ústeckého kraje s úzkými vazbami do vysoké politiky v Praze. Už proto, že má nemalé finanční zázemí ve vlastní podnikatelské sféře, kterou si po revoluci vybudoval.



Začínal s malým stánkem s občerstvením. Později měl vlastní diskotéku, a souběžně skupoval nemovitosti. Podnikat začal hned po revoluci v roce 1989. „Hned následující léto po převratu jsem začal provozovat stánky s občerstvením u rekreační nádrže Barbora na Teplicku. Vydělané peníze jsem vložil do kulturního domu v Žalanech, kde jsme měli vesnickou hospodu na zábavy a plesy. Později jsme se přestěhovali do Teplic, a otevřeli tu klub pro mladé. Současně jsem se v té době vrhnul na obchod s nemovitostmi. Nakupoval je, opravoval, a pak zase prodával,“ ohlížel se Benda před lety, když kandidoval do vedení Teplic, na počátky svého podnikání. Lidé si ho často spojují s pouličním prodejem poukázek do Tuzexu v Teplicích. On to ale považuje za spekulace bez důkazů. „Jsou to nesmysly, nikdy jsem žádný pouliční vekslák nebyl. Jen jsem v rámci likvidace koupil v roce 1997 budovu, kde Tuzex sídlil. Proto možná ty řeči vznikly,“ konstatoval.



V roce 1994 se stal členem ČSSD a v roce 2002 náměstkem teplického primátora Jaroslava Kubery. Působil také jako poslanecký asistent předsedy ČSSD Jiřího Paroubka a v letech 2005 až 2011 působil jako předseda krajské organizace ČSSD v Ústeckém kraji. V roce 2010 kandidoval za ČSSD do Poslanecké sněmovny na pátém místě kandidátky. I když strana v kraji získala pět mandátů, Benda zůstal jen prvním náhradníkem. Později se stal místopředsedou strany Národní socialisté – levice 21. století. I když už nebyl členem ČSSD, stal se po rezignaci Jiřího Šlégra jako náhradník z její kandidátky členem Poslanecké sněmovny. Mandát poslance mu zanikl v srpnu 2013. V žádných pozdějších volbách, ve kterých kandidoval, už neuspěl.