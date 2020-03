Miroslav Slepička (fotbalista) FK Příbram 38 let

"CHCI SI HLÍDAT SOUKROMÍ"

Hrál v Dinamu Záhřeb, přátelil se s chorvatským velikánem Mariem Mandžukičem. Ale na internetu profil Miroslava Slepičky nenajdete. Někdejší reprezentant, který zazářil ve Spartě, považuje sociální sítě za módní záležitost. "Nepotřebuji někomu ukazovat své auto a seznamovat se. Mám doma rodinu, dvě děti a chci si hlídat své soukromí,“ říká. V kontaktu je s kamarády díky telefonu, fanoušky potkává na oficiálních akcích.

David Houska (fotbalista) Sigma Olomouc 26 let

"TRÁVIL JSEM TAM MOC ČASU"

Donedávna přispíval na Facebook i Instagram. Jenže pak své účty smazal. Olomoucký fotbalista David Houska si všiml, že jej okrádají o běžné životní radosti. „Trávil jsem tam moc času,“ prozrazuje šestadvacetiletý záložník s jedním startem v reprezentaci, který teď čeká, zda mu on-line svět bude chybět. „Na Instagram občas lezu přítelkyni, která si pak stěžuje. Tak nevím, jestli ho nebudu muset zase založit,“ usmál se.

Radek Nečas (basketbalista) BK JIP Pardubice 39 let

"MOBIL JE DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN"

Trefil spoustu košů, ve své sbírce má osm domácích titulů, nosil i český dres. Možná i kvůli bohaté kariéře basketbalista Radek Nečas zjistil, že novodobé vymoženosti nepotřebuje. "Nikdy jsem moc neřešil, co dělají ostatní. Nepotřebuji to vědět, navíc sám nejsem žádný exhibicionista," vzkázal. Mimochodem - na mobilu používá aplikaci Whatsapp, díky níž se snadno spojí s přáteli. Přesto varuje: "Mobil je dobrý sluha, ale zlý pán."

Petr Michálek (volejbalista) Jihostroj ČB 30 let

"NERAD SE FOTÍM"

Když měl kdysi narozeniny, popřály mu desítky lidí - na facebooku. Pak dal virtuální realitě sbohem a o dalších narozeninách se ozvali dva lidé. Petr Michálek si však nestěžuje: "Sociální sítě mě zdržovaly, nic nepřinášely." Smečař volejbalové reprezentace a Jihostroje se životem nepotřebuje chlubit. "Nepatřím k těm, co se rádi fotí. Všichni se chlubí, kde jsou, co dělají, já si dělám, co chci a nemusí to vědět celý svět," dodává.

Matej Rakovan (fotbalista) Fastav Zlín 29 let

"DISTANCUJI SE OD DISKUSÍ"

Recept na klid? Život bez facebooku. Takové heslo razí Matej Rakovan. Dvoumetrový slovenský brankář, který prošel Slavií i Skotskem a nyní chytá ve Zlíně, se distancuje i od čtení diskusí. "Asi patřím k lidem ze staré školy. Nejsem proti pokroku, ale radši si přečtu knížku. Už při studiích jsem v nich měl často hlavu," dodává rodák ze Žiliny a táta od rodiny. Telefon - na rozdíl od většiny spoluhráčů - užívá jen a jen k volání.

Jaroslav Havlík (fotbalista) Nová Ves 42 let

"SOUKROMÉ VĚCI JSOU MOJE"

Ve fotbalovém prostředí na Vysočině má spoustu známých. Ale fanoušci mu na sociální síť nenapíšou. „Facebooky a podobné věci neuznávám,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý univerzál hrající krajský přebor za Novou Ves. Jedno pozitivum na nich přesto našel. „Třeba stránky klubů na facebooku mají něco do sebe, to je dobrá reklama,“ tvrdí Havlík. Do osobního života je ale nepouští. „Nepotřebuji nikomu sdělovat své soukromé věci.“

Pavel Zavadil (fotbalista) Slezský FC Opava 41 let

"ŽROUT ČASU"

Mihl se ve Spartě, dlouhá léta strávil ve Švédsku. Ale ani fotbalová praxe nedonutila Pavla Zavadila k tomu, aby si budoval jméno na internetu. "Nemám k tomu vztah a myslím si, že ani můj věk v tomto směru nehraje zásadní roli,“ vykládá záložník Pavel Zavadil, v jednačtyřiceti letech nejstarší hráč ligy. Novinky ze sportu si prý přečte v internetové verzi Deníku. "Zprávy čtu na telefonu," přiznává.

Daniel Krlička (fotbalista) FK Olympie Březová 24 let

"ZPRÁVY JSOU NA INTERNETU"

Mezi Chebem a Karlovými Vary najdete menší město Březová, fotbalový klub a jednoho výjimečného fotbalistu. Na rovinu vám řekne: "Facebook je zbytečný." Svůj účet kdysi měl (zřizoval ho v první módní "vlně" v Česku), ale před osmi lety jej zrušil. "Zprávy si najdu na internetu, s rodinou a kamarády komunikujeme přes whatsapp," dodává 24letý záložník FK Olympie Březová, jenž hrával i Českou fotbalovou ligu.