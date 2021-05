Vysoké školy budou moci obnovit teoretickou výuku také 24. května, většina z nich už ale bude mít po semestru zkouškové období. Podmínkou tam budou rozestupy 1,5 metru, rozhodla vláda. Plaga uvedl, že si je vědom toho, že řada vysokých škol už přechází do zkouškového období. Přesto je podle něj důležité dát školám prostor pro využití možnosti setkání studentů, ti z prvních ročníků studovali na dálku celé dva semestry.

„Epidemická situace se vyvíjí dobře, a proto můžeme přistoupit k tomuto kroku. Druhé stupně budou moci přistoupit ke klasické výuce. Testování antigenními testy bude probíhat jednou týdně," řekl Plaga.

Vláda dnes také upravila podmínku pro fungování Základních uměleckých škol a Středisek volného času. ZUŠ budou moci od 24. května učit bez omezení žáky s testem. Bez testu nejvýš deset žáků. Kroužky bez testu budou moct centra volného času organizovat pro deset dětí, s testem pro 50, pro sto dětí venku. Ve školách budou moct děti začít s prostorovým omezením využívat tělocvičny. Plaga nicméně doporučil hodiny tělocviku organizovat venku.

Od 31. května budou rovněž povoleny školy v přírodě. Podmínkou pro účast na nich bude asi předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy. Výsledek PCR testu by neměl být starší než 72 hodin. Pokud škola používá antigenní testy, měla by zajistit otestování žáků v den odjezdu a potom každých 72 hodin na škole v přírodě.

„Jsem velmi rád, že ten postupný návrat je bezpečný a trvalý. Zároveň potvrzujeme testování, které proběhne do 30.6., a to jak antigenními testy, které budeme dodávat centrálně a také PCR testy, které budeme proplácet," řekl také ministr.

V Praze se také sešly desítky studentů k protestnímu pochodu. Kritizují ministra Plagu, že u maturit nereflektoval předchozí měsíce distanční výuky.

Desítky studentů se sešly v Praze k protestnímu pochodu. Kritizují R. Plagu a to, že podle nich u podoby maturit nereflektoval předchozí měsíce distanční výuky. Chtějí úřední, nebo jednodušší maturitu. pic.twitter.com/OloAkUwosu — Izabela Niepřejová (@Isobel_Izabela) May 17, 2021

Hasiči budou v úterý rozvážet 2,9 milionu testů, které jsou určeny pro školy. Distribuovat je budou ze skladu na Letišti Václava Havla v Praze po celém Česku na předem určená místa, v krajích pak další rozvoz zajistí krajští hasiči. Sdělila to dnes mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála v minulém týdnu firma Targo Promotion. Jde o neinvazivní testy s odběrem z přední části nosu od čínského výrobce Sejoy. Testy budou školám poskytnuty ve dvou distribucích.

Testování ze slin

V Libereckém kraji začne zkušebně PCR testování školáků ze slin pomocí tamponků. V Liberci by se do něj už v příštím týdnu měla zapojit soukromá škola Doctrina a také gymnázium F.X. Šaldy. Testovat se tímto způsobem budou od příštího týdne také všechny děti na základních školách v sousedním Jablonci nad Nisou. Po jednání Krizového štábu Libereckého kraje to řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Žáci prvního stupně základních škol v celém Česku se vrátili k normální výuce ve školách dnes. Skončila jim rotační výuka, kdy se týden učili z domova a týden ve škole. Jen ve škole se ode dneška učí také studenti druhého stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v polovině krajů s lepší epidemickou situací. Druhá polovina regionů se do škol bez rotací vrátí za týden.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce.

Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol.

Povinné je testování na covid-19 nyní na nižším stupni základních škol jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Netestuje se v plně otevřených mateřských školách. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

V neděli testy v Česku potvrdily 257 nových případů covidu, což je nejmenší nedělní přírůstek od konce letních prázdnin. Za sobotu bylo případů 598. Za posledních sedm dní připadá v Česku 71 nově odhalených případů covidu v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, což je o dva méně než v neděli. Z krajů je nad stovkou pouze Zlínský a Moravskoslezský kraj. Reprodukční číslo dnes stouplo proti neděli o pět setin na 0,81, údaj pod jednou ukazuje na zpomalené šíření epidemie. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.