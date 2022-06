Odborníkům se totiž nelíbí plošný způsob vyplácení příspěvku. „Já si myslím, že je vždycky lepší adresná pomoc. Taková, která opravdu půjde těm, kteří to nejvíc potřebují,“ uvedl předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda. V tomto případě jej podle něj peníze nemusí dostat jen potřební lidé. „Některé to může minout a nedosáhnou na něj, i když by se jim velice hodil,“ podotkl. „Uvidíme na našich klientech, co se ukáže, až se to spustí, a zda pomoc skutečně dostanou ti nejpotřebnější,“ konstatoval Kalvoda.

Podle některých analytiků takováto pomoc na skutečný boj s rostoucími cenami rozhodně nestačí. „Chceme rodinám nějakým způsobem kompenzovat to, že prudce rostou ceny ať už základních potravin nebo energií i další? Pak je to potřeba řešit opatřením, které nebude jednorázové,“ řekla Klára Kalíšková z institutu IDEA – CERGE. „Rodinné rozpočty to samozřejmě nezachrání, protože potraviny musíte kupovat neustále a také účty musíte platit každý měsíc,“ říká ekonomka

Pět tisíc na dítě do 18 let. Vláda schválila podobu příspěvku pro rodiny

Naopak Dagmar Vogtová z Asociace neúplných rodin příspěvek vítá. „Rodiny samoživitelů jsou už za hranicemi svých možností a každý takový příspěvek je injekcí do rodinného rozpočtu,“ připomněla. Dobrou zprávou podle ní je i to, že se těchto pět tisícovek nezapočítává do příjmu pro jiné dávky. „Na rozdíl od náhradního výživného. Lidi si potom někdy ani nemají chuť tuto dávku vyřizovat, protože po jejím přiznání se jim sníží jiná,“ posteskla si Vogtová.

Dítě ve střídavé péči

Také ona by ovšem místo jednorázového pokusu o pomoc raději přivítala skutečně systémové řešení. Vadí jí navíc to, že stát nepomohl již plnoletým dětem samoživitelů, které studují střední školy. Výmluvy politiků, že si tito studenti již mohou přivydělávat, odmítá také Kalíšková. „Hranice 18 let je příliš striktní. Často to jsou maturanti nebo jen třeťáci, kteří nemají velký prostor na to, aby svým rodinám pomáhali,“ potvrdila.

Také podle Kalvody mohou mít plnoletí studenti zejména v rodinách samoživitelů existenční potíže. V konkrétních případech by proto doporučil posunutí věkové hranice pro udělení příspěvku na 26 let.

Rekordní ceny mění trh. Zájem o nájemní byty poroste, chybět budou ty větší

Předem se na čerpání příspěvku budou muset dohodnout bývalí partneři, kteří mají společné děti ve střídavé péči. Nárok na něj bude mít totiž jen jeden z nich. „Institut střídavé péče má být podle zákona udělován rodinám, které jsou schopné se na péči a na výchově domluvit,“ řekla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Očekává proto, že by s domluvou rodičů neměly nastávat komplikace.

Někdy přitom zřejmě budou takoví lidé taktizovat. Pragmatický přístup Davidová očekává tam, kde by vzhledem ke svým příjmům na příspěvek dosáhl jen jeden z rodičů. „Kdyby třeba v modelovém případě otec tyto příjmy přesáhl, ale matka samoživitelka ne, tak dává logicky smysl, aby si zažádala matka,“ dodala mluvčí.

Kdo a kdy má na jednorázový příspěvek 5000 korun nárok:



- každé dítě, které k 1. srpnu bude mladší 18 let, nebo děti, jež se narodí až do 31. prosince



- pokud celkový příjem domácnosti za rok 2021 nepřesáhl milion korun hrubého (kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání se oproti původním plánům nově započítávají i nájmy a další zdanitelné příjmy)



- příjmy rodiče uvedou v čestném prohlášení, úředníci je zkontrolují v databázích, které má stát k dispozici



- žádat mohou nejen biologičtí rodiče, ale i pěstouni



- rodiny, které nyní v červnu mají nárok na přídavek na dítě, dostanou příspěvek automaticky



- ostatní si budou muset zažádat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu ministerstva práce



Zdroj: MPSV