„Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Chytrý telefon v každé kapse. Hodinky se zabudovaným softwarem, chytré hračky, drony, virtuální realita. Dnešní děti moderní společnosti žijí v úžasném světě plném technologických možností. Alespoň tedy ta šťastnější většina. A potom tyhle děti posadíte do školních lavic a řeknete jim, že zábava do školy nepatří. Že učení musí tak trochu bolet. Je to možná nuda, ale tak je nastavený dnešní systém vzdělávání. Pěkně se posaďte děti a buďte hodné. Za odměnu se spolu podíváme na interaktivní tabuli a vy si přepíšete pár písmenek do sešitu. Existují ale i mnohem zábavnější metody vzdělávání a využívání mozku a paměti.“

Jak tedy můžeme mozek rozvíjet a trénovat paměť, kdy nám začíná mozek stárnout, proč potřebuje mozek odpočívat a jak ho udržet co nejdéle kondici? Nejen na tyto otázky se bude dnes ptát moderátorka Bohumila Čiháková psychoterapeuta a hypnoterapeuta Libora Činky v pořadu O životě zblízka. V něm si s hosty povídá o tématech, které hladí, ale i trápí naši duši.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz.

