„Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které dnes uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup,“ napsala Policie ČR na svém twitteru.

Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které dnes uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup. #policiepp https://t.co/bqsYzVQbmD — Policie ČR (@PolicieCZ) May 25, 2021

V reakci na události se Feri rozhodl složit mandát poslance. „Vždy jsem si přál politiku jinou, založenou na osobní odpovědnosti. Nyní chci jít sám příkladem. Rezignuji na mandát poslance a nebudu se účastnit podzimních voleb. Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Bránit se proti nim budu soudní cestou. Byla pro mě mimořádná čest sloužit a být vaším poslancem,“ uvedl v prohlášení.

Svědectví o nevhodném chování podle Deníku N poskytla řada žen, získal je společně s redakcí Alarmu. Některé ženy tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval.

Článek zmiňuje, že poslanec se v roce 2017 přihlásil ke kampani proti násilí na ženách MeToo, přesto se ne vždy choval vhodně. Alarm a Deník N píšou, že ve snaze ověřit informace ze sociálních sítích hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku.

"Tyto svědkyně se navzájem neznají a nikdy si o svých zkušenostech vzájemně neřekly. Nemají vazby na žádnou politickou stranu. Promluvily dobrovolně a každou z nich oba redaktoři vyslechli společně a osobně. Jde o reálné osoby, které se redakcím samy ozvaly nebo je naopak redaktoři kontaktovali. Rozhodly se promluvit i v reakci na rozvířenou debatu nejen na sociálních sítích. Události, které popisují, se měly stát mezi lety 2015 a 2020," uvedl Deník N s tím, že s ohledem na ochranu zdrojů přesnější data u jednotlivých svědectví neuvedl.

Feri obvinění odmítá

Feri v prohlášení sexuální násilí odmítá. "Lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám. Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit," napsal Dominik Feri v prohlášení, které zveřejnil na svém instagramu i na webu TOP 09.

Feri také uznal, že se někdy choval nevhodně. „Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám," dodal.

Reakce politiků

Na obvinění reagovali i někteří politici. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová složení mandátu svého kolegy uvítala. „Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách,“ napsala Pekarová Adamová na twitteru.

Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala.



Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách. pic.twitter.com/LozXtSRz8x — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 25, 2021

Jeho krok ocenil i někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Žádné kňučení a okopávání kotníků či o špinavé kampani. Jasné a nevyhýbavé přijmutí odpovědnosti. Děkuji za tento postoj a přeji hodně štěstí," napsal na twitteru.

Dominik Ferri je politikem @TOP09cz. Tedy politické strany s jasně ukotvenými zásadami. Žádné “kňučení” o okopávání kotníků, či o špinavé kampani. Jasné a nevyhýbavé přijmutí odpovědnosti. Děkuji za tento postoj a přeji hodně štěstí. pic.twitter.com/A5uGJ5DEdl — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 25, 2021

Podobně se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Vyšetřování ať prokáže kde je pravda," napsal.

„Ano, každý může udělat někdy chybu. Jsem rád, že se Dominik Feri za své případné nevhodné chování k ženám omluvil! Nebyl jsem tam, takže těžko budu soudit, co je pravda nebo není. To ví pouze lidé, kteří tam byli. Ti by si to měli vyříkat, nebo to řešit s policií,“ uvedl také lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Ostatní politici nešetřili kritikou. „Nevím, jestli Dominik Feri porušil zákon a někoho znásilnil. Ale i podle jeho reakcí je zřejmé, že se k ženám opakovaně zachoval dost ohavně. Mám malou dceru a doufám, že až vyroste, nepotká na večírku nikoho, jako je on. A neuvidí ho ani v TV jako politika,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Nevím, jestli @DominikFeri porušil zákon a někoho znásilnil. Ale i podle jeho reakcí je zřejmé, že se k ženám opakovaně zachoval dost ohavně. Mám malou dceru a doufám, že až vyroste, nepotká na večírku nikoho, jako je on. A neuvidí ho ani v TV jako politika. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 25, 2021

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) vztáhla událost na celou TOP 09. „Jestli jsou pravdivé výpovědi o chování poslance Feriho, pak to bohužel zapadá do schématu jednání TOP 09. Reálné činy jsou přesným opakem líbivých slov,“ napsala na svém twitteru.