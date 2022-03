Přibývá posprejovaných vlaků, nejvíce v Praze. Řádění vandalů stojí miliony

V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlakové soupravy. Může za to do jisté míry i rozvolňování protiepidemických opatření, kdy se ve večerních hodinách pohybuje v ulicích měst více lidí. Účinná obrana proti řádění sprejerů de facto neexistuje. Dopravci tak musejí ze svých rozpočtů uvolňovat miliony korun na odstranění škod. „Například v Praze je to ročně kolem deseti milionů korun, v Ostravě zhruba pět milionů korun a v Brně asi tři miliony korun,“ upřesňuje předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlakové soupravy | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová