Týden po návratu z Brazílie ale přišla mrazivá diagnóza. „Z testů vyplynulo, že plod má vážnou vývojovou vadu – rozštěp páteře s meningomyelokélou,“ vypráví čtyřnásobný olympionik.

Denně rehabilitují

Pro budoucí rodiče nastalo těžké období. Zvažovali potrat, ale rozhodli se pro prenatální operaci v Belgii. Ta dávala naději na zlepšení, ovšem ne na uzdravení. Jenže brzy po návratu domů došlo ve 26. týdnu k předčasnému porodu. Na spodní končetiny ochrnutá Rebeka vážila necelý kilogram.

Od té doby je jedinou starostí Bábových péče o dceru. „Rehabilitovat jsme začali po pár dnech. V inkubátoru jsme s Rebečkou několikrát denně cvičili Vojtovu metodu,“ vzpomíná český rekordman na rok 2017. Ještě než dcerka mohla opustit nemocnici, absolvovala operaci. K další došlo za dva roky a loni ke třetí.

Rehabilitace jsou denní nutností. Jednak posilují tělíčko a zvyšují šance na lepší život. Zároveň ale představují finanční zátěž. Pojišťovna je nehradí a plat atletického trenéra na ně nestačil.

Manželka vytvořila web rebeka.babova.eu a v tu chvíli podali pomocnou ruku Jardovi přátelé ze sportu. Vypsali veřejnou sbírku, a ta se rozeběhla neskutečným způsobem.

Vybrané peníze jdou na zaplacení nákladného cvičení. Díky tomu může Rebeka využívat třeba hipoterapii. Ta pomáhá ke zlepšení motorického vývoje a zpevnění trupu.

„Má vystaráno na několik let dopředu. Můžeme jí dopřát maximální péči. Překvapilo nás, jaká lavina se v médiích a na sociálních sítích strhla. Všem, co pomohli, jsme moc vděční,“ děkuje bronzový výškař z OH 2004 v Aténách.

Běh na dlouhou trať

„Udělali jsme dobře, že jsme se Rebečky nevzdali. Je pro nás vším. Vidíme, jaká je bojovnice. Jsem přesvědčený, že jednou bude sama chodit,“ říká o třiapůlleté dívence.

Odchovanec havířovské atletiky si je vědom, že pokroky nelze očekávat v krátkém horizontu. „Jde o běh na dlouhou trať, budeme se o nich bavit třeba za rok,“ přemítá.

Rodiče jdou pevně za svým cílem. „Ve cvičení pokračujeme podle plánu. Malá má nově speciální ortézy od firmy Pohlig. Trénujeme chůzi s chodítkem. Rychle se zlepšuje, hlavně její stoj u opory. Stojí už prakticky vzpřímeně a jistě,“ chválí táta a dodává: „Rebečka mě změnila. Dříve pro mě existoval hlavně sport. Teď jsou moje priority jinde.“

Pomoc od Denisy

Bývalá atletka a Bábova reprezentační kolegyně Denisa Helceletová sdílela příběh Rebeky a povedlo se dostat informaci mezi širokou veřejnost. „Doufala jsem, že se vybere alespoň něco, aby jim to trochu usnadnilo život. Když jsem uviděla částku, ještě teď mám husí kůži,“ vzkázala na Facebooku.