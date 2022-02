Kanystry i barely. Češi dál berou polské pumpy útokem, doma prý čeká jen drahota

Odborníci pak předpokládají, že oněmi zkušenými mentory se stanou v drtivé většině rodiče. „Komu jde více o bezpečnost začínajících řidičů než jejich rodičům? V zemích, kde již takovýto systém vzdělávání řidičů funguje, se zapojuje zhruba 30 procent rodičů,“ vysvětluje předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička s tím, že s podobným číslem se v případě schválení novinky počítá i v Česku.

Kdy, a hlavně v jaké podobě by mohla novinka na českých silnicích začít platit, není zatím jasné. Ve hře jsou dva možné modely. Například v sousedním Německu může uchazeč o řidičské oprávnění absolvovat zkoušky už v 17 letech, ovšem následně musí jezdit do 18 let pod dozorem zkušeného řidiče.

Naopak v Rakousku uchazeč od 17 let smí řídit vozidlo pod dohledem mentora, absolvuje přitom výuku v autoškole. Závěrečné zkoušky pak skládá až při dovršení 18 let. „Jako asociace autoškol se přikláníme spíše k rakouskému modelu. Více bych to zatím rozvádět nechtěl, vše je ještě takzvaně živé a vedou se diskuze,“ připouští Horčička. Sdílnější není ani ministerstvo dopravy.

Policisté a celníci již zabavují řidičům značky. Funguje to, hříšníci zaplatí

O rakouském modelu, co by tím vhodnějším pro české podmínky hovoří, i dopravní expert a předseda Platformy vize nula Roman Budský. Podle něho je ovšem nutné při možném zavedení novinky zároveň zpřísnit závěrečné zkoušky.

„Minimálně by se měla konat vždy v okresním městě. Nikoliv, jak se i nyní často stává, v menších obcích a po naučené trase, kdy uchazeči jezdí téměř po paměti. Zároveň pak vyjet i mimo město a absolvovat úseky ve vyšších rychlostech,“ míní dopravní expert. Ten zároveň apeluje na to, aby se podmínka řízení se zkušeným mentorem vztahovala na všechny uchazeče o řidičské oprávnění, tedy nejen na 17leté.

Obavy z mentorů

Jisté obavy panují i kolem možných mentorů. Ne všichni řidiči s mnohaletou praxí a desetitisíci najetými kilometry se chovají za volantem předpisově. „Vidíme, co se děje na českých silnicích a jak se někteří šoféři chovají. Problém bych viděl u výběru mentora. Aby někteří své agresivní chování nepředávali dále. V tom vidím určitou slabinu,“ říká mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota. Podle něho by nemuselo být na škodu, aby případný mentor musel mít od odborného lékaře potvrzení o dobrém psychickém stavu. „Ne od svého lékaře, který mu dá razítko na počkání,“ dodává Sirota. Za ÚAMK však možnou změnu vítá.

Vyšší maximálka? Z dálnic bude závodní okruh, řidiči pojedou 170, varují experti

Podle předsedy Platformy vize nula musí být právě kvůli těmto možným případům dobře nastavené podmínky. "Tedy že mentorem by nemohl být ten, kdo posbíral body za vysokou rychlost či řízení pod vlivem alkoholu a podobně. Stejně tak musí být jasně stanovená a prokazatelná řidičská praxe," upozorňuje Budský.

Jedním dechem dodává, že bude zřejmě nutné i vozidla se sedmnáctiletým šoférem nějakým způsobem označit. „Mohlo by se jednat o magnetické cedule. Někteří řidiči by totiž mohli vnímat pomalu jedoucí vozidlo na rovném a přehledném úseku jako provokaci.“ připouští Budský.

Zdroj: DeníkV některých evropských zemí výuka mladých řidičů za asistence zkušených mentorů funguje řadu let. Jedná se o již zmiňované Rakousko, Německo, ale také Velkou Británii, Francii, Finsko, Švédsko, Lucembursko, Estonsko, Belgii a další. Jednotlivé státy mají ale různé dodatečné podmínky. Například ve Finsku či Francii se jízdy se zkušeným šoférem počítají na kilometry, ve Velké Británii či Švédsku je to na hodiny.