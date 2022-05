Zamýšlí se také nad tím, proč se prezident Putin stále těší vysoké důvěře obyvatelstva: „Většina Rusů věří v imperiální Rusko. Nakolik souhlasí s Putinovým narativem, že jde o nacistické spiknutí, nevím. Ale určitě jsou přesvědčeni, že Rusko je velká země, které bylo ukřivděno, a měla by obnovit svoji minulou slávu. Je tam ovšem menšina, jež to takto nevidí, odhaduji maximálně třicet procent lidí.“

Rusko pohrdá slabými

Podle Pojara, který aspiruje na funkci historicky prvního poradce pro národní bezpečnost, byla chyba, když se demokratický svět snažil v Rusku vidět partnera a přátelskou zemi. „Nikdo nemůže popřít, že Západ a zejména Německo jako nejdůležitější evropský stát se v dobré víře třicet let snažilo být k Rusku značně shovívavé a vstřícné, Němci Rusko v zásadě neustále objímali. Teď vidíme, k čemu to vedlo, že to byla chybná strategie. Jsem hluboce přesvědčen, že Rusko rozumí jen síle a pohrdá slabými. Ve chvíli, kdy tu sílu cítí, je možné se se s ním dohodnout. Rusko slabostí a podlézavostí pohrdá,“ míní Pojar.

Od surovin se nelze odstřihnout ze dne na den

Je zároveň přesvědčen, že posilování obranných schopností unijních států je nezbytná věc. Dvou procent výdajů na armádu lze dosáhnout snadněji než odstřižení od ruských surovin. „Odejít od ruského uhlí je jednodušší než od ropy, což je zase jednodušší než od jaderného paliva, a to je jednodušší než od zemního plynu. Nejhůře jsou na tom země, které nemají přístup k moři, jež je bránou pro nákupy zkapalněného plynu, uhlí a ropy z celého světa. Bez něj jste závislí na svých sousedech a s nimi musíte vyjednávat o částečném přenechání přepravních kapacit,“ míní Tomáš Pojar.

