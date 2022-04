Ani v současném unijním rozpočtu však žádné velké peníze na řešení uprchlické krize v takovém rozsahu, do něhož se dostala situací kolem Ukrajiny, nejsou. Rozpočet EU se v této oblasti pohybuje nikoli v miliardách eur, které by byly třeba, ale ve stovkách miliónů eur.

„My už jsme o něco žádali. Například jsme požádali o podporu při vybudování humanitárních základen pro padesát tisíc lidí,“ uvedl pro Deník po summitu v Bruselu premiér Petr Fiala.

Uprchlíci z Ukrajiny tu jsou v provizoriu. EU zatím nemá dlouhodobé řešení

„Abychom byli dobře připraveni na čerpání peněz z unijních zdrojů a věděli, co potřebujeme, tak ministerstvo financí dá dohromady náklady, které jsou už teď spojeny s uprchlickou krizí a vytvoří odhad, kolik nás to bude stát v příštích týdnech a měsících,“ uvedl pro Deník Fiala.

„Současně se na úřadu vlády v sekci evropských záležitostí vytvořil tým, který bude sledovat všechny možnosti financování a úpravu těch nástrojů, abychom se do toho trefili. Já jsem byl v minulosti často nespokojen s tím, že Česká republiky nevyužívá všech možností čerpání evropských prostředků a nechci, aby se nám to stalo v tomto případě,“ řekl premiér Fiala. „Pokud jde o konkrétní částky, to je teď předčasné říkat, musíme počkat, jaké budeme mít odhady,“ uvedl premiér.

„Co ale jasné je, je to, že sami si s tím neporadíme. U nás je tři sta tisíc lidí, kteří přišli během měsíce. Jsou to téměř tři procenta našich obyvatel, to je prostě obrovské číslo. Tomu musí odpovídat podpora a solidarita ze strany dalších zemí unie. A ta (na summitu EU) byla silně deklarována,“ dodal premiér.