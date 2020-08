"Dnes jsem kolegům z parlamentních stran představil možnosti, jak umožnit hlasovat ve volbách lidem v karanténě a přitom zajistit, aby volby byly bezpečné. Děkuji za konstruktivní jednání, věřím, že za týden budeme mít shodu na řešení," informoval Hamáček na svém twitteru.

Dnes jsem kolegům z parlamentních stran představil možnosti, jak umožnit hlasovat ve volbách lidem v karanténě a přitom zajistit, aby volby byly bezpečné. Děkuji za konstruktivní jednání, věřím, že za týden budeme mít shodu na řešení. Více zde: https://t.co/PWJF3deWEN — Jan Hamáček (@jhamacek) July 28, 2020

Za optimální označil ministr přijmout všechny možnosti, aby bylo možné přizpůsobit se všem životním situacím. Zástupci opozičních ODS, Pirátů, STAN a TOP 09 po schůzce podpořili první dvě varianty, tedy hlasování z auta a zvláštní volební okrsky v zařízeních v karanténě. S ministrem se shodovali na tom, že volby by měly být co nejbezpečnější, a lidé se nebáli přijít hlasovat. "Uděláme všechno pro to, aby volby byly naprosto bezpečné," slíbil Hamáček.

Strany se k variantám mají vyjádřit do 4. srpna. O den později se na ministerstvu vnitra uskuteční další schůzka, jejíž závěry ministerstvo předloží v podobě změny volebního zákona tak, aby ho vláda mohla schválit na svém příštím jednání 17. srpna. Do konce srpna by návrh mohly projednat obě komory Parlamentu. Podle místopředsedy Sněmovny a KDU-ČSL Jana Bartoška se tak stane na mimořádné schůzi dolní komory. Podle ministra by změna zákona měla být přijata do září, kdy začne školení volebních komisí.

Piráti chtějí korespondenční způsob

Piráti prosazovali zavedení korespondenční formy hlasování, podle jejich předsedy Ivana Bartoše i Hamáčka ale pro toto řešení není ve Sněmovně většinová podpora. Kvůli tomu se podle Bartoše neobjevilo ani v aktuálních návrzích ministerstva. ODS podle svého místopředsedy Martina Kupky podpoří i "chráněné mobilní týmy", tedy výjezdy s přenosnou volební schránkou.

Nejdiskutabilnější z návrhů vnitra je podle Hamáčka i opozičních představitelů možnost zvolit si zástupce, který by za voliče v karanténě mohl lístek do urny vhodit, a to kvůli ústavní podmínce tajnosti hlasování. Tento model používají v Británii, Nizozemsku, Francii či Chorvatsku. Podle ministrova náměstka Petra Mlsny je možnost zmocnění zástupce u voleb v souladu s ústavou.

Člověk v karanténě by nahlásil na obecním úřadu svého zmocněnce včetně čísla občanského průkazu, který by za něj v době hlasování odvolil. Data o zmocniteli i zmocněnci by byla opakovaně ověřována.

Hamáček zdůraznil, že všechny navrhované varianty by se vztahovaly pouze na lidi, kteří jsou v karanténě z rozhodnutí hygieny či lékaře. Za současného stavu by se to týkalo zhruba 3500 voličů, uvedl ministr. Podle předsedy STAN Víta Rakušana by se varianty nevztahovaly na lidi, kteří jsou ve dvoutýdenní preventivní karanténě po návratu ze zahraničí. "Takový člověk není žádným způsobem krácen na volebním právu," uvedl.

Hamáček usiluje o co nejširší konsenzus mezi stranami. Pokud by jedna z nich některou z variant vetovala, z návrhu by tato forma hlasování podle ministra vypadla.