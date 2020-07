Šest stran - STAN, KSČM, TOP 09, SPD, ČSSD a KDU-ČSL se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny, přičemž lidovci by na poslanecká křesla nyní nedosáhli. Výsledky modelu pro Českou televizi dnes zazněly v pořadu Otázky Václava Moravce.

"Kolem pětiprocentní hranice se v rámci statistické chyby pohybuje šestice stran. Nejvýrazněji ztratila SPD, nejmenší šanci dostat se do Sněmovny má podle autorů modelu KDU-ČSL," uvedla ČT. Z dalších stran přisoudil volební model tři procenta Trikolóře, ostatní strany by dohromady získaly dvě procenta hlasů.

Oproti květnu si trojice nejsilnějších stran, tedy ANO, Piráti a ODS, výrazně nepohoršila ani nepolepšila. S odstupem se v intervalu 1,5 procentního bodu pohybuje na hranici pro vstup do Sněmovny šestice stran.

Příznivá čísla pro Starosty a nezávislé

Nejpříznivější je červnový volební model pro Starosty a nezávislé (STAN), kterým předvídá zisk šesti procent hlasů, což je o půl procentního bodu více než podle minulého průzkumu. Totožný zisk 5,5 procenta hlasů předvídá průzkum pro trojici stran: KSČM a TOP 09 si oproti předchozímu volebnímu modelu o půl procentního bodu polepšily, naopak SPD o 2,5 procentního bodu propadla.

SPD je jediným subjektem, u nějž sociologové za poslední měsíc zaznamenali výraznější posun ve voličských preferencích. "Preference SPD jsou však dlouhodobě výrazně rozkolísané, proto předpokládáme, že jde spíše o jednorázový výkyv v datech," uvedli.

Přesně pět procent průzkum přisuzuje sociálním demokratům, což je o půl procentního bodu méně oproti minulému modelu. Jedinou současnou sněmovní stranou, která by se do dolní komory podle Kantar CZ nedostala, je KDU-ČSL. Podporu jí vyjádřilo 4,5 procenta dotázaných, což je lepší výsledek než v květnu, kdy lidovci dosáhli na čtyři procenta. Oproti jiným menším stranám se KDU-ČSL pod hranicí pro vstup do dolní komory pohybuje dlouhodobě.

Při přepočtu volebního zisku na mandáty by si 200 křesel rozdělilo osm stran. Vítězné hnutí ANO by získalo 86 mandátů, Piráti 42 a ODS by měla 27 poslanců. SPD přisoudil model 12 křesel a TOP 09 deset. STAN a ČSSD by podle Kantar CZ měli ve Sněmovně osm křesel a komunisté sedm.

Průzkum se konal od poloviny června do začátku července na vzorku 865 respondentů.