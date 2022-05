„Vlněné polštáře a přikrývky nakupovala celá naše rodina i naši sousedé odjakživa, a já si jednoduše nedovedla představit, že by to mělo být jinak. Nedávalo mi smysl, aby skončilo něco, co je funkční a nadčasové,“ vzpomíná na úplné začátky Zuzana Bílková.

Přírodní materiály nic nenahradí

Do dnešní podoby se firma proměňovala postupně a mladá podnikatelka dokázala díky svému odhodlání, a za pomocí švadlenek, z nichž několik s nadsázkou řečeno „zdědila“, tradiční výrobu zachovat. Vybudovala prosperující řemeslnou manu o jejíž výrobky mají lidé čím dál větší zájem.

„Původní, velmi členitý sortiment jsme postupně zredukovali na základní, čistě přírodní výrobky, které jsou osvědčené. S těmi pracujeme, vylepšujeme je a posouváme dále,“ vysvětluje podnikatelka a dodává, že zdejší výroba dodnes staví nejen na přírodních materiálech ale i léty osvědčených postupech.

Ovčí vlna se tak v Besky po vyprání zpracovává na tradičních, dnes už doslova historických strojích. „Vlnu nejprve rozmělňuje na menší kousky a načechrává pro další zpracování takzvaný Vlk. Pak ji pomocí krátkých štětinkovitých drátků vyčeše, napřímí a navrství Krampl, což je válcovací mykací stroj. Ten také vlákna vytvaruje do požadovaného tvaru, délky a šířky. Výsledkem je nadýchané vlněné rouno, základ našich výrobků.“

K tomu, aby byla přikrývka kompletní, jsou samozřejmě potřeba ještě další kroky. Švadlenky se proto postarají o upnutí rouna, jeho překrytí svrchní bavlněnou látkou (sýpkovinou) a prošití.

V Besky rádi ukazují, jak výrobky vznikají

Své výrobky manufaktura nabízí dnes už standardně prostřednictvím e-shopu, ale zastavit se pro ně můžete i do prodejny, která je součástí dílny. A protože v Besky dělají přesně to, co říkají, můžete do výroby klidně nahlédnout, rádi vám tady vše předvedou.

„Mám radost, když můžeme zákazníkům vysvětlit a ukázat, jak naše výrobky skutečně vznikají. Jen je lepší domluvit si návštěvu předem, abychom na vše měli čas,“ říká majitelka manufaktury.

Své tehdejší rozhodnutí vést vlastní firmu hodnotí Zuzana Bílková rozhodně jako správné. „Některé chvíle náročné byly, ale učila jsem se za pochodu a nějak jsme to vždy zvládli. Vzpomínám si třeba, jak jsem si nedovedla představit předat někomu svou agendu. Až narození první dcerky mě k takovému kroku v podstatě donutilo. Zjistila jsem, že když si najdete schopné, zodpovědné lidi, opravdu to jde,“ říká s úsměvem maminka dnes už šestileté Agátky a dvouleté Sáry.

Díky tomu, že se s partnerem, který také podniká, vzájemně podporují, a s péčí o dcerky jim hodně pomáhají babičky, může se Zuzana podnikání věnovat naplno. Na rozdíl od doby, kdy dílnu koupila a šily v ní na částečný úvazek tři švadlenky, má dnes Besky práci pro deset lidí.

„Dříve sezónní výrobu se nám podařilo v posledních letech rozprostřít do celého roku Abychom pokryli objednávky pracujeme na dvě směny. Pořád je ale kam se posouvat. Víme, co chceme zlepšovat a směřujeme k tomu. Rozhodně však chci zachovat řemeslnou výrobu tady v Beskydech. Na beskydské tradici totiž stavíme, dává nám to smysl,“ uzavírá Zuzana Bílková.