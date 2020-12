Hoaxy s falešnými citáty jsou tak rozšířené, až to vedlo ke vzniku parodií s fotografiemi dávno zemřelých politiků (u nás zejména T. G. Masaryka), kteří ostatní vyzývají, aby „nevěřili všemu, co se píše na internetu, jen proto, že je u toho něčí fotka“.

Přesto se falešné citáty s přiloženými fotografiemi nadále používají a na sociálních sítích existuje nemalá komunita lidí, kteří je šíří. Těžko říci, zda jim skutečně věří, nebo jen chtějí věřit, v každém případě pro ně představují vhodný ventil, kterým se dá uvolnit zášť.

Obnovený hoax z jara

Jedním z posledních příkladů je zveřejnění fotografie slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, které neznámý dezinformátor vložil do úst slova: „Chci, abychom byli zemí, kde se lidé nebudou bát umírat“.

Fotografie se na českých i slovenských sociálních sítích objevila poprvé už na konci února, kdy ji zveřejnily například slovenské facebookové stránky Fľuska – ty mají podtitul „Noviny, kterým nemusíte věřit“ a otiskují nejrůznější satiricky podbarvené koláže, u nichž je většinou patrné, že neodrážejí realitu, ale komentují ji.

Řada návštěvníků těchto stránek však vzala, soudě podle jejich komentářů, údajný výrok slovenské prezidentky vážně a reagovala podle toho. Příspěvek se také začal bez dalšího kontextu hodně sdílet.

Znovu se pak rozšířil v posledních dnech, konkrétně po 17. listopadu letošního roku, k němuž slovenská prezidentka přednesla obsáhlý projev. V něm se zabývala aktuální koronavirovou nákazou, takže citovaná slova najednou působila, jako pocházela z tohoto projevu, byť v něm samozřejmě nezazněla. Ve skutečnosti politička vyjádřila pouze pochopení pro obavy a nejistotu lidí v důsledku mimořádné situace a vyzvala je ke vzájemnému respektu.

„Již dlouhé měsíce nežijeme svůj obvyklý život, ale poslední údaje o výskytu nakažených nám poskytují naději, že dokážeme dostat pandemii pod kontrolu. Situace, v níž se nacházíme, určitě jednou pomine a my se vrátíme k radostem života tak jako před pandemií. Jsem přesvědčená, že jako společenství máme na to, abychom v kritické době jednali rozhodně, moudře a zodpovědně,“ uvedla ve skutečnosti Čaputová.

Frustrace na plné obrátky

Fakt, že výrok, který jí byl vložen do úst, ve skutečnosti nezazněl, samozřejmě nijak nebránil řadě uživatelů v tom, doplnit ho frustrovanými a nenávistně znějícími komentáři. Ačkoli se v diskusích objevovalo i upozornění na to, že jde o hoax, většina debatujících to nijak nebrala v potaz.

„Už jen plynové sprchy a nebudou vědět, že umírají.“

„Tak ty už mi můžeš tak leda víš co… Pěkně zamaskovaná Sorošova loutka…“

„Věděla, o čem mluví, smetařka.“

„Pro tebe ani nadávku nemám.“

Takových a podobných reakcí se v různých skupinách objevují desítky, ne-li stovky.

Zdroj: DeníkMetoda používání falešných citátů vložených do úst nějakému člověku s cílem vyvolat vůči němu posměch nebo nenávist se hodně používá také u nás, jejími terči se stala celá řada českých politiků i dalších veřejně vystupujících osobností. Obvykle přitom platí, že nejvíce se šíří ve skupinách vyznávajících většinově opačné politické postoje než dotyčná osobnost. Ani poukázání na nepravdivost výroku pak nezabraňuje dalšímu šíření či uštěpačným příspěvkům, protože lidé chtějí věřit spíše tomu, co je utvrzuje v jejich názoru, než tomu, co by jej mohlo zpochybnit.