Příbram je město s bohatou sportovní tradicí, konečně chystá výstavbu moderního atletického stadionu, o kterém se hovoří již několik let. Vedení města zadalo zpracování projektové dokumentace a usiluje o dotaci z Národní sportovní agentury.

O atletickém stadionu, který v Příbrami chybí, se hovoří již několik let. V současné době město zadalo zpracování projektové dokumentace nového sportoviště. „V roce 2021 byla zpracována studie atletického stadionu na stávajícím hřišti v Brodské ulici. Právě z této studie se vycházelo při zadání projektové dokumentace, kterou pro město zpracovává společnost Pitter Design s. r. o.,“ říká místostarosta Miroslav Peterka.

Příbramští sportovci by se v budoucnu mohli dočkat sportoviště odpovídajícího moderním trendům. „Projektování atletického stadionu je v běhu. Jeho výstavba bude záviset na získání dotace, o kterou chceme žádat u Národní sportovní agentury, případně dalších subjektů. Pokudse městu podaří dotaci získat, budeme mít nový atletický stadion s parametry pro pořádání soutěží.

S ohledem na finanční náročnost by výstavba stadionu, ačkoliv bude zpracován kompletní projekt, byla rozdělena na dvě etapy – v první by se vybudoval ovál, ve druhé pak tribuna,“ dodává místostarosta Peterka. Ulici Brodská v současnou chvíli zdobí spousta stadionů, dopadne li všechno dobře, atletický stadion by se měl v budoucnu stát na nevyužitém místě u silnice.

Záběr na stadiony v Brodské ulici | Video: Jakub Krejčí

Získání dotace je klíčové pro realizaci celého projektu. Pokud se městu podaří dotaci získat, tak se Příbram konečně dočká důstojného atletického stadionu, který budou moci využívat jak vrcholoví sportovci, tak i široká veřejnost. Výstavba atletického stadionu je dalším krokem k rozvoji sportovní infrastruktury v Příbrami a má přispěje k podpoře sportovních aktivit ve městě.