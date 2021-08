V sídlech afghánských úřadů v metropoli panuje ticho, někde jsou opuštěné i policejní stanice a běžný život v metropoli se téměř zastavil, uvedl reportér stanice BBC. Obyvatelé podle něj neskrývají obavy, i když ve městě se zatím nebojuje a Tálibán slíbil mírumilovné předání moci.

Stanice CNN uvedla, že v ulicích města nastal "naprostý chaos", auta jezdila po špatné straně ulic ve snaze proklestit si co nejrychleji cestu, zatímco lidé se zoufale snažili připravit na možnou ofenzivu Tálibánu. Reportér NBC Richard Engel napsal, že vojáci a policisté svlékali uniformy a brali si na sebe tradiční oděv, aby se vyhnuli očekávané odvetě ze strany islamistů.

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63