"Můžeme potvrdit, že bezpečná evakuace všech pracovníků ambasády je nyní završena. Veškerý personál ambasády se nachází na půdě Mezinárodního letiště Hamída Karzaiho," uvedl mluvčí americké diplomacie Price.

Evakuace amerického velvyslanectví začala v neděli ráno, zatímco se Kábul nacházel v obležení Tálibánu, který přebírá kontrolu nad celým Afghánistánem. V neděli pak bojovníci islámského radikálního hnutí obsazovali hlavní město, zatímco vrtulníky převážely zaměstnance ambasády na mezinárodní letiště. Z toho v neděli večer odletěl i první český evakuační let, který dnes ráno přistál na letišti ve Kbelích.

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že na letišti zahynulo nejméně pět osob - není ale jasné, zda oběti zemřely v tlačenici, nebo je zabila střelba.

Lidé se živelně snaží nastoupit do přistavených letadel. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci dnes ráno zahnat Afghánce varovnou palbou do vzduchu. "Je to naše letiště, díváme se, jak jsou evakuováni diplomaté, zatímco my setrváváme v naprosté nejistotě," řekl stanici Al-Džazíra jeden z Afghánců.

Last struggle to get onboard…#KabulAirlift pic.twitter.com/58nydCpHS3 — Sultan Faizy سلطان فیضی (@SultanFaizy) August 16, 2021

Mluvčí americké diplomacie Price v novém prohlášení uvádí, že po obvodu letištního areálu jsou rozmístěné americké jednotky. V areálu letiště v Kábulu se nachází tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země. Američtí vojáci se je dnes ráno snažili zahnat varovnou palbou do vzduchu. Podle amerických představitelů je provoz na letišti omezen jen na lety určené pro evakuaci zahraničních diplomatů, zaměstnanců a místních spolupracovníků ambasád, uvedla agentura Reuters.

Přesun tisíců občanů

Washington ve světle rychlého postupu Tálibánu a obav ohledně zajištění evakuací afghánských spolupracovníků posiluje vojenskou přítomnost v Kábulu a v noci na dnešek oznámil, že do dvou dnů se počet vojáků podporujících evakuační operace zvýší na 6000. Americké jednotky podle něj budou mít na starosti i řízení letového provozu.

"Budeme ze země přesouvat tisíce amerických občanů, kteří měli bydliště v Afghánistánu, jakož i lokálně zaměstnávaný personál americké mise v Kábulu a jejich rodiny a další obzvláště ohrožené afghánské občany," citovala CNN ze společného prohlášení ministerstev zahraničí a obrany USA.

USA musely evakuaci přerušit

Americká armáda ovšem v pondělí musela nakonec pozastavit veškeré evakuační lety z kábulského letiště, aby uvolnila letištní plochu, kterou zaplavili afghánští civilisté snažící se dostat ze země. Podle agentury Reuters to uvedl vysoký americký obranný představitel, stejnou informaci zveřejnila i televize CNN.

Na jedné z videonahrávek z letiště je vidět, jak se dav afghánských civilistů tísní na mobilních schodech přistavených k letadlu, někteří lidé visí ze zábradlí. Podle dalšího z videí se několik Afghánců zachytilo zvnějšku startujícího amerického vojenského letadla, ve vzduchu se ale neudrželi a zřítili se na zem.

Tálibán obsadil kandahárské letiště

Tálibán v pondělí rovnež oznámil, že se zmocnil mezinárodního letiště v Kandaháru. Na místě se vzdalo několik tisíc příslušníků afghánských speciálních sil, sdělil podle zpravodajského serveru BBC News Tálibán. Druhé největší afghánské město Kandahár, které se nachází na jihu země, Tálibán obsadil již minulý týden.

Letiště, které slouží vojenským i civilním účelům, povstalci poslední tři dny obléhali. "Letiště v provincii Kandahár, kde byly rozmístěny tisíce vojáků… dnes převzal pod kontrolu Tálibán," napsal na twitteru mluvčí hnutí Karí Júsuf Ahmádí.

Již o víkendu Tálibán zveřejnil videonahrávku, na níž bylo vidět povstalce s americkými vrtulníky Black Hawk, jichž se údajně zmocnili na letišti v Kandaháru. Vrtulníky podle označení patřily afghánské armádě. Na videozáznamu bylo vidět rovněž helikoptéry ruské výroby. Povstalci podle dosud známých informací nemají piloty ani techniky, kteří jsou zapotřebí k provozu těchto strojů, podotýkají tiskové agentury.

Provincie Kandahár se stejnojmenným hlavním městem, která se nachází asi 450 kilometrů jižně od Kábulu, je tradiční baštou Tálibánu. Po invazi zahraničních vojsk do Afghánistánu v roce 2001 zde měly americké a mezinárodní jednotky svou druhou nejvýznamnější leteckou základnu.