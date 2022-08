Kolosální improvizace. Plán bitvy o Guadalcanal vznikal za pochodu, ale fungoval

Přesně před 80 lety se vylodili první příslušníci americké námořní pěchoty na plážích tichomořského ostrova Guadalcanal v souostroví Šalomounových ostrovů. Celý plán útoku na toto japonské postavení byl kolosální improvizací provedenou doslova v chodu, jež měla bryskně využít výhody, dosažené díky vítězné bitvě u Midway. Dobytí Guadalcanalu otevíralo Američanům cestu k japonské hlavní základně.

Američtí námořníci se vyloďují na Guadalcanalu dne 7. srpna 1942 | Foto: Wikimedia C., U.S. Marine C., National Archives, First Offensive: The Marine Camp. for Guadalcanal