Český vývoz byl v roce 2018 v porovnání s dovozem z Velké Británie přes 120 miliard korun v plusu, což bylo po Německu vůbec nejvyšší číslo mezi obchodními partnery Česka. Velkou měrou se na tomto výsledku podílel vývoz osobních automobilů, především škodovek. Těch se ve Spojeném království prodává ročně asi 75 tisíc kusů, a Velká Británie tak byla pro mladoboleslavského výrobce celosvětově pátým největším trhem. Na britské ostrovy ale vyváží i další české automobilky, výrobci dílů. Britský trh je ovšem důležitým odbytištěm i pro další české exportéry, včetně těžkého průmyslu či výrobců hraček.

Kapitáni českého průmyslu proto do poslední chvíle doufali, že si to Britové s brexitem ještě rozmyslí.. „Mohlo by to znamenat celkový propad deset až patnáct procent pro celý průmysl. Nechci spekulovat, jaká část by se z tohoto koláče dotkla Škody,“ odhadoval loni na podzim prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar, jak by dopadl na automobilky brexit bez dohody, který až do půlky prosince reálně hrozil.

3 DNY DO BREXITU

Určitou výhodou českých výrobců je, že do Británie „pouze“ vyvážejí a nemají tam montážní závody. Jenže na druhou stranu i české automobilky odebírají z Velké Británie část dílů pro svá auta. A jakékoli přerušení plynulého obchodu by znamenalo obrovský problém.

„Je třeba co nejdříve jasně stanovit celní procesy, aby nedošlo k nepříznivým dopadům na výrobu just-in-time a na naše evropské dodavatelské řetězce,“ vyjádřila se před několika dny mluvčí automobilky Škoda Auto Simona Havlíková. „Můžeme pouze apelovat na všechny zúčastněné strany, aby využily zbývající čas k vyjednání takového řešení, které bude přijatelné pro všechny,“ uvedla pro ČTK Havlíková.

Jedenáct měsíců obav

Pro české automobilky, i české vývozce jako takové, prvním únorem, tedy dnem odchodu Británie z EU nic nekončí, ale pouze pokračuje. Po letech čekání na brexit začíná odtikávat čas do konce přechodného období, které má vypršet na konci tohoto roku. Během něj běží obchod s Velkou Británií, jako kdyby stále byla v EU. Co bude ale po prosinci, to nikdo nedokáže odhadnout.

Britský premiér Boris Johson tlačí na uzavření obchodní dohodys EU do konce roku. Brusel ale varuje, že se to nedá stihnout. „Každé rozhodnutí něco stojí,“ varovala Londýn předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bez dohody s EU by ale nastal tvrdý brexit, celní problémy, pokles obchodu, tedy to, čeho exportéři obávají.