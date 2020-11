Říká se tomu první veřejná nabídka a je to proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Na burzu se většinou vstupuje kvůli navýšení kapitálu, tedy získání dalších finančních zdrojů, což bylo před pandemií u rychle rostoucí firmy logické. Sanfranciská společnost sice žádné pevné datum ještě nestanovila, ale v tomto týdnu poslala americkému regulátoru cenných papírů své finanční záznamy. A není to úplně veselé čtení.

Dokumenty, které podrobně zanalyzoval deník The New York Times, mimo jiné ukazují, že firma ještě před vypuknutím koronavirové pandemie mohutně investovala: do technologií, marketingu, prezentovala své nové programy. Tržby jí vyskočily o 32 procent na 4,8 miliardy dolarů. Ale pak se svět zastavil. V tomto roce má za prvních devět měsíců čistou ztrátu 674 milionů, přičemž v minusu byla i v letech 2018 a 2017. Tržby jí zatím klesly o 32 procent na 2,5 miliardy dolarů. Důvod? Rušení dovolených, zmrzačené cestování, lockdowny. V květnu společnost snížila počet zaměstnanců o čtvrtinu, propustila 1900 lidí, brutálně snížila, až zastavila veškeré investice, které nesouvisely s hlavní činností, rozpočet na marketing stáhla o 800 milionů dolarů. Na další provoz získala úvěry ve výši dvou miliard dolarů. Nyní podle společnosti poptávka po ubytování opět stoupá.

„Věříme, že hranice mezi cestováním a životem se stírají a globální pandemie urychlila schopnost žít kdekoliv,“ píše ve zprávě společnost. Podle jejích analýz řada cestovatelů považuje dnes pronájem domu za bezpečnější než přeplněný hotelů. Obyvatelé měst pak nově hledají krátkodobé pronájmy v blízkém okolí, aby nemuseli ani létat. „Okamžitě jsme změnili strategii. V červnu jsme předělali web a aplikaci, aby její algoritmus, ukázal našim potenciálním cestovatelům vše – od pláží až po sruby v divočině – dostupné z jejich bydliště,“ popsal pro The Wall Street Journal změny obchodní taktiky ředitel AirBnB Brian Chesky. V srpnu byla podle společnosti více než polovina provedených rezervací na pobyty do vzdálenosti 500 km od místa pobytu.

I proto pokles počtu pronájmů v druhé půlce roku výrazně zpomalil. V březnu a dubnu byl propad stoprocentní, přes prázdniny již jen 28%. Firma ve zprávě nyní tvrdí, že její obchodní model je odolný „a může se přizpůsobit budoucím cestovním potřebám, včetně nárůstu obchodních cestujících, kteří budou ochotni pracovat z pronajatého domu.“

Spory s radnicemi

AirBnB má nasmlouváno přes sedm milionu nemovitostí po celém světě, které patří čtyřem milionům majitelů, 68 procent majitelů je mimoamerických, 55 procent z nich jsou ženy. V roce 2019 obsloužila firma 54 milionu hostů.

Pokud se podaří společnosti úspěšně vstoupit na burzu a splní desetiletý plán, získá její generální ředitel a spoluzakladatel firmy Brian Chesky víceletý bonus ve výši 120 milionů dolarů. Chesky založil společnost se svým spolužákem Joe Gebbiem a softwarovým inženýrem Nate Blecharczykem před 12 lety. Jejich první pronajímanou nemovitostí byl Cheskyho a Gebbieho byt v San Francisku.

V posledních letech se firma dostala do širšího povědomí i díky sporům s řadou významných radnic. Ty obviňovaly firmu, že jim kazí nájemní prostředí a vztahy v historických středech měst, že kvůli ní přicházejí centra o trvalé nájemníky a stávají se z nich noclehárny pro turisty. Los Angeles, Barcelona, Paříž i domovské San Francisko přijímaly nejrůznější protiopatření vůči podnikání společnosti ve snaze omezit krátkodobé pronájmy.

Problémy má ale firma i s majiteli pronajímaných nemovitostí. Ty naštvala na jaře uprostřed pandemie, když umožnila hostům zrušit naplánovaný pronájem a získat plnou náhradu. Společnost později přislíbila, že mezi majitele rozdělí 250 milionů dolarů, aby vyrovnala jejich ztráty.