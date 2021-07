VIDEO: Dubaj láká na nejhlubší bazén na světě. Na dně se skrývá ztracené město

Zaplaval si v něm už i princ nebo slavný americký herec Will Smith. Dubaj má na kontě další světové nej. Lidé zde nově mohou zavítat do nejhlubšího bazénu na světě. Ponořit se v něm dá do šedesátimetrové hloubky. Na dně skrývá město.

V Dubaji otevřeli nejhlubší bazén na světě | Foto: Profimedia