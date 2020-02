Čínská komunistická strana dnes zřídila speciální tým na boj proti šíření epidemie, informovala CCTV. Rozhodnutí padlo na zasedání nejmocnějšího orgánu v zemi, stálého výboru politbyra, jemuž předsedal prezident Si. Výbor nařídil úřadům všech úrovní, aby Wu-chanu, který je od čtvrtka prakticky uzavřený, zajistily zásobování.

Úřady oznámily, že k dříve oznámeným 26 úmrtím nově přibylo dalších 15 obětí; jen v Chu-peji zemřelo 39 lidí. Státní televize mimo jiné informovala, že novému koronaviru podlehl i 62letý doktor, který léčil pacienty ve Wu-chanu.

Převážná většina lidí, kteří onemocnění podlehli, byla stará 60 až 89 let, uvedl jihoasijský korespondent německé stanice Deutsche Welle William Yang. Podle oficiálních zdravotnických záznamů na nákazu nezemřel nikdo mladší 30 let. Nejmladší nakaženou je dvouletá dívka, která z epicentra nákazy, města Wu-chan v centrální Číny, ve středu přicestovala do jihočínské provincie Kuang-si.

Čínská vláda dnes podle agentury DPA nařídila v celé zemi kontroly a hygienická opatření v osobní dopravě. Na letištích, vlakových a autobusových nádražích i v přístavech by měla být nainstalována zařízení k měření horečky. Všude tam, ale i přímo v dopravních prostředcích, má být zajištěna hygiena včetně dezinfekce.

Vypracovány jsou i plány k zabezpečení léčby nemocných. Připravené kroky zahrnují i způsob izolace osob infikovaných novým virem nebo ke sledování lidí, u nichž je podezření, že byli nakaženi. Ve Wu-chanu samotném úřady rozhodly zakázat od neděle v centru "nedůležitou" automobilovou dopravu.

Virus se dostal i do Evropy

Onemocnění byla potvrzena i mimo Čínu. Podle Reuters v Asii jde o Japonsko, Jižní Koreu, Nepál, Malajsii, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam. V pátek první tři případy v Evropě oznámily francouzské úřady a druhou infikovanou osobu potvrdily také Spojené státy. Prvního infikovaného člověka dnes oznámila i Austrálie.

České ministerstvo zahraničí v pátek doporučilo Čechům, aby necestovali do osmi měst v čínské provincii Chu-pej, která tamní úřady uzavřely kvůli výskytu nákazy. Výzvu, aby necestovali do Číny, adresovala občanům své země také například ruská vládní agentura Rosturizm.

Po Wu-chanu, který je od čtvrtka prakticky uzavřený, přerušilo letecké, autobusové i vodní spojení s ostatními částmi Číny dalších 17 měst provincie Chu-pej. Dnes k původním 13 přibylo pět nových a v izolaci je tak nyní kolem 56 milionů lidí, napsala AFP.

Obavy z šíření koronaviru dnes v Číně výrazně poznamenalo oslavy lunárního Nového roku. Mnoho lidí raději zůstalo doma, a pokud se někdo odváží ven, pak raději s maskou na obličeji. Z nařízení úřadů snažících se zamezit šíření zhoubného viru jsou zavřené chrámy, významná turisty hojně navštěvovaná místa, kina i divadla.

V Pekingu byly mimo jiné zrušeny tradiční oblíbené chrámové trhy s různými představeními, s hrami pro děti a se stánky, kde se prodávají pochoutky a novoroční suvenýry. Na neurčito je nepřístupné pekingské Zakázané město, stejně jako například Disneyland v Šanghaji.