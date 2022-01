Měla opravdu neuvěřitelné štěstí, Ridgway totiž za svoji vražednou "kariéru" zabil devětačtyřicet žen - a možná i víc, jenže další vraždy se mu nepovedlo prokázat. „Sám Ridgway tvrdil, že zabil tolik žen, že už si ani nepamatuje přesný počet. A ani jejich tváře," zmiňuje stanice CNN.

Prostitutky nikoho nezajímají

Ridgway, který svou přezdívku získal na základě místa, kde se zbavoval těl obětí, řádil zejména v 80. letech ve státě Washington. Zaměřoval se na mladé ženy, někdy teprve dospívající dívky, které se živily prostitucí. Po zatčení a usvědčení vyšetřovatelům řekl, že nesnášel prostitutky a nechtěl jim platit za sex. Ovšem vraždil je ještě i z jiného důvodu. „Cílil jsem na ně, protože jsem si myslel, že těchto žen budu moct zabít, kolik se mi zachce, a nebude mi hrozit, že mě chytí," vyjádřil se Ridgway u soudu.

Jeho slova se téměř vyplnila. Zatčení se úspěšně vyhýbal dvě desetiletí a to navzdory tomu, že ho policisté již velmi brzy začali vést jako podezřelého a dokonce jej několikrát vyslýchali. Nakonec Ridgway doplatil na svoji přílišnou sebejistotu. Za mříže tohoto vraha ale dostalo ještě i něco jiného - a to rozhodnutí jiného, v té době již usvědčeného a odsouzeného sériového zabijáka pomoct policistům s pátráním po muži od Zelené řeky. Tím "pomocníkem" nebyl nikdo jiný, než nechvalně známý vrah mladých žen Ted Bundy, o němž už Deník psal dříve.

Proč se Bundy rozhodl vyšetřovatelům pomoct, není dodnes jasné, každopádně jim umožnil nahlédnout do mysli sériového vraha. A více zdrojů se shoduje, že Bundyho popis Ridgwaye a jeho chování byl opravdu velmi přesný, byť se tito dva muži nikdy nepotkali.

Podle vyšetřovatele případu Zabijáka od Zelené řeky mohla v celém Bundyho rozhodnutí sehrát roli žárlivost. Jak se totiž ukázalo, Bundy a Ridgway si byli v zásadě velmi podobní. „To, co jsem viděl v Bundym, jsem viděl i u Ridgwaye. Ani jeden z nich k nikomu nic necítil - ani k jejich rodinám je nevázaly žádné city. Bundy mi také vyprávěl o možných krocích, které podle něj Ridgway podnikne, ale ve skutečnosti to byly popisy činů, které Bundy už uskutečnil. Bylo to, jako kdyby Bundy žárlil na pozornost, která se Zabijákovi od Zelené řeky dostává," vyjádřil se před lety pro The New York Times vyšetřovatel Dave Reichert.

Nahé ženy u řeky

Gary Leon Ridgway se narodil v roce 1949 v Salt Lake City v Utahu. Jeho rodiče se ovšem poměrně brzy přestěhovali do státu Washington a zde Ridgway s výjimkou vojenské služby prožil celý život. Dětství neměl lehké - rodiče se často hádali a matka na něj byla velmi přísná, mimo jiné jej často trestala za noční pomočování.

Ani ve škole to neměl Ridgway o moc jednodušší. Učení mu příliš nešlo, navíc se projevoval násilnicky. „Než dokončil střední školu, přidal se k námořnictvu a byl poslán do Vietnamu. Když se vrátil z války, našel si práci natěrače kamionů," zmiňuje web Biography.

Hned po návratu z Vietnamu se také okamžitě oženil. „Nakonec byl ženatý celkem třikrát a jeho druhá manželka přivedla na svět společného syna," uvádí CNN. I přesto, že byl ženatý, navštěvoval Ridgway často prostitutky. Začal s tím už ve Vietnamu a doma v Americe pokračoval - a to přesto, že jednou po nechráněném styku prodělal pohlavní nemoc. Až na tento "zlozvyk" ovšem působil jako zcela běžný manžel a dělník. A vyšetřovatelé předpokládali, že po celá dvě desetiletí, než byl dopaden, nikdy nikomu o svých činech nic nenaznačil.

Zabíjet začal podle všeho v 80. letech, přesně před čtyřiceti lety. „V červenci 1982 děti, které si hrály u Zelené řeky v Seattlu, objevily ve vodě uškrcené tělo šestnáctileté Wendy Caulfieldové. A v následujících týdnech se na březích stejné řeky i ve stejné oblasti našla další čtyři těla - všechno uškrcené ženy," nastiňuje web Biography. Většina jich byla nahá, nebo alespoň částečně svlečená.

Nejdříve sex, pak škrcení

Tolik zabitých žen na stejném místě - to nemohla být náhoda. Policisté velmi rychle pochopili, že jim pod nosem běhá sériový vrah a už měsíc po nalezení první oběti byl sestaven speciální vyšetřovací tým, jehož úkolem bylo jediné - dopadnout šílence, kterého média překřtila na Zabijáka od Zelené řeky.

Jenže těl stále přibývalo a policisté neměli v ruce téměř nic. Ridgway, byť je popisovaný jako muž s nízkým IQ, byl při výběru obětí opravdu chytrý. „Později Ridgway řekl, že velmi dobře věděl, že budou mít policisté problém sledovat a chránit ženy, které si často měnily jména i adresy. Většina jeho obětí totiž byly ženy a dívky, které utekly před domácím násilím a které svoji závislost na drogách financovaly prostitucí. A stát je v dané době opravdu příliš nekontroloval. Zařízení pro problémové mladistvé byla přeplněná," vysvětluje CNN.

To, co policisté věděli, bylo, jak zabiják postupuje při vraždách. Prozrazovala to těla obětí. A jejich teze později potvrdila jediná přeživší Ridgwayova útoku, Rebecca Galeová, která se s ním setkala v listopadu 1982 a policistům vše řekla o dva roky později. „Ten den pršelo. Galeová většinou jezdila z práce domů autobusem, ale už se jí více nechtělo čekat v dešti. A v tu chvíli u ní zastavilo auto kaštanové barvy. Řidič podle ženy působil nudně a nezajímavě, ovšem nabídl jí svezení. A ještě něco. Přistoupila na návrh, že s ním za dvacet dolarů bude mít sex. Pro Gardeovou, která se příležitostně prostitucí živila, nabídka představovala možnost úniku před deštěm a prostředky ke koupi marihuany," popisuje CNN. Galeová vzpomínala v dokumentární sérii stanice.

Dvacetileté ženě se muž zdál sice zvláštní, ale když ho přemluvila, aby jí ukázal nějaký doklad se jménem a on souhlasil, uklidnila se. Říkala si, že kdyby na ni byl hrubý, bude vědět, jak se jmenuje. Že se jí řidič sedící vedle ní chystá zabít, jí nenapadlo. A tak přistoupila na jeho návrh, aby vystoupili z auta a šli do lesoparku. „Zcela náhle mě chytil a shodil. Snažil se zakrýt mi ústa a nos, a já jsem se pokoušela chytit dech. Přitlačil mě k zemi a sedl si na mě. A já si říkala: Tento chlap mě nezabije. Nepatřím sem. Jsem ve špatný čas na špatném místě," vyprávěla po letech Galeová pro CNN.

Přesto, že Ridgway se jí snažil ze všech sil uškrtit, Galeové se ho jako zázrakem povedlo odstrčit a utekla k nejbližšímu obydlí. Tím si zachránila život. Její svědectví, byť se na policii odhodlala jít až o dva roky později, pak jen potvrdilo Ridgwayův rukopis - zaplatil si prostitutku, měl s ní sex a pak ji uškrtil. Později se ukázalo, že v některých případech dokonce souložil i s mrtvým tělem - s tímto názorem jako první přišel vrah Bundy. „Příběh Rebeccy Galeové zcela zapadl do celkového obrázku, který jsme si o Ridgwayovi jako o podezřelém vytvořili," řekl vedoucí detektiv speciální jednotky pro dopadení Zabijáka od Zelené řeky Thomas Jensen.

Bundy versus Zabiják od Zelené řeky

Když ovšem Galeová unikla Ridgwayovi, byl tento muž stále na počátku svého řádění. Neúspěch ho neodradil, a rychle si vyhlédl další oběti. „Vždy, když jsme našli další tělo, bylo to jako dostat úder baseballovou pálkou," vyjádřil se vyšetřovatel Dave Reichert.

Když policisté ze speciální jednotky poprvé narazili na Ridgwaye, byl duben roku 1983. Tehdy bylo nalezeno tělo osmnáctileté prostitutky Marie Malvarové. A její přítel dívku viděl těsně před vraždou ve společnosti muže, na základě jehož popisu a opisu jeho auta, se policisté dostali právě k Ridgwayovi. Vyslýchali ho u něj doma, a Ridgway popřel, že by kdy Malvarovou viděl. „V roce 2003 pak Ridgway řekl vyšetřovatelům, že při onom výslechu stál schválně u plotu svého obydlí tak, aby si policisté nevšimli škrábance, který Malvarová nechala na jeho ruce, když se bránila. Když vyšetřovatelé odešli, Ridgway si jizvy popálil kyselinou, aby škrábance zamaskoval," uvádí web Biography.

Policistům každopádně přišel podezřelý, a tak jeho jméno ze seznamu možných pachatelů nevyškrtli a vyslýchali ho ještě několikrát. Jenže konkrétní důkaz v ruce neměli. V roce 1984 dokonce Ridgway dobrovolně šel na detektor lži a prošel.

O dva roky později se ovšem stala první věc, která nakonec Ridgwaye dostala za mříže. Detektiv Reichert dostal dopis. Psaní nesestavil nikdo jiný, než sériový vrah žen Ted Bundy, který v té době seděl šestým rokem ve vězení a čekal na popravu. „Neptejte se mě, proč si myslím, že jsem v této oblasti expertem, jen akceptujte, že jím jsem, a můžeme začít," psal muž, kterému se přezdívalo Vrah krasavec, v dopisu. Podle všeho Bundy ve vazbě četl o případě Zabijáka od Zelené řeky.

Jakkoliv bizarní to byla situace, Reichert se rozhodl Bundyho navštívit v cele. Zabiják od Zelené řeky měl v tu dobu na svědomí již čtyřicet životů a vyšetřovací tým tápal ve tmě. K rozhovoru s Bundym vzal sebou i vyšetřovatele Roberta Keppela, který kdysi pracoval na Bundyho případu. Oba se brzy přesvědčili o tom, že jakkoliv byl jejich krok netradiční, sériový vrah Bundy může být v honu po zabijákovi z Washingtonu velmi užitečný. Bundy totiž shodou okolností místa, kde řádil Ridgway, důvěrně znal, protože v oblasti jistý čas žil. A navíc oba zabíjeli poměrně podobně - vybírali si mladé ženy, měli s nimi sex, škrtili je.

Bundy nakonec poskytl detektivům neocenitelný náhled do mysli sériového vraha. „Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou, že Ridgway se asi někdy vrací k ostatkům svých obětí a onanuje u nich, nebo s nimi má styk. A po jeho zatčení se ukázalo, že měl Bundy skutečně pravdu," zmiňuje server Biography. Mimochodem, Bundy se dopadení Ridgwaye nedožil, popraven byl v roce 1989.

Chcete moji DNA? Tady ji máte

Po rozhovorech s Bundym věděli detektivové o Zabijákovi od Zelené řeky opravdu všechno. Až na jméno hledaného pachatele. Na vrcholu jejich seznamu stál od roku 1984 Ridgway, o kterém se vědělo, že často chodí za prostitutkami, navíc byl viděn ve společnosti jedné z obětí. Ovšem důkazy proti němu neměli žádné a tak nezbývalo, než čekat.

Velká šance na jeho dopadení přišla v roce 1987. „Tehdy svědkové Ridgwaye viděli ve společnosti dvou pozdějších obětí a výpovědi ukazovaly, že Ridgway byl tím posledním, s kým zavražděné ženy mluvily. Policie konečně mohla prohledat jeho dům a auta, a Ridgway také souhlasil s poskytnutím vzorku DNA," připomíná web Biography.

Jenže vrah opět proklouznul. Tehdejší technika nebyla dostatečně dokonalá na to, aby Ridgwayovu DNA propojila se vzorky, které byly nalezeny na obětech. Avšak tím, že policisté již jeho vzorek dostali, si Ridgway v podstatě pod sebou podřezal větev.

Rozhodující moment nastal v roce 2001, kdy už měli vyšetřovatelé k dispozici mnohem vyspělejší metody. A přesto, že příval mrtvých těl mezitím ustal, rozhodně nechtěli nechat případ Zabijáka od Zelené řeky neuzavřený. A tak podnikli poslední pokus. „Znovu jsme prošli všechny důkazy. Podívali jsme se na všechny nehty obětí, abychom našli alespoň nějakou stopu. U jedné dívky se nám podařilo najít několik spermií, které ulpěly na jejím ochlupení," popsala mravenčí práci pro The New York Times forenzní vědkyně Beverly Himicková z kriminalistické laboratoře státu Washington.

Nad Ridgwayem v tu chvíli po dvaceti letech sklapla past. Forenzním vědcům se povedlo najít DNA pachatele na tělech tří obětí a všechny tři vzorky se shodovaly s DNA, kterou poskytl Ridgway v roce 1987. Zabijáka od Zelené řeky policisté zatkli koncem listopadu 2001 a u soudu se v roce 2003 přiznal k osmačtyřiceti vraždám výměnou za to, že nedostane trest smrti.

V současnosti si Ridgway odpykává devětačtyřicet doživotních trestů. V roce 2010 totiž byly objeveny kosterní ostatky uškrcené ženy a stopy dovedly vyšetřovatele až k Ridgwayovi. A ten opět svou vinu přiznal, čímž se počet obětí u jeho jména rozšířil na 49. Nyní dvaasedmdesátiletý Ridgway si svůj trest odpykává ve státní věznici ve městě Walla Walla.